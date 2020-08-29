Selin Ciğerci fotoğrafına "Tipe bak" yorumu yapan takipçisine sert çıktı!

Bodrum'da eşi Selin Ciğerci ile tatil yapan futbolcu Gökhan Çıra, sosyal medya hesabından Ciğerci ile denizde çektirdiği bir fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafa bir kadın sosyal medya kullanıcısının yaptığı yorumu gören Ciğerci, sert bir dille yanıt verdi.

"Balık gibi kaymak gibi fiziğim var"

Fenomen ve iş insanı Selin Ciğerci, eşiyle olan fotoğrafına "Yazık sana üzülüyorum sana Selin haline bak tipine bak" diye yorum yapan kadın takipçisine "Üzül aşkım şu an Göcek'teyim, tatildeyim. Keyif yapıyorum, şu an sana mesaj yazarken dondurmalı sufle yiyorum. Futbolcu dünya yakışıklısı kocamla birlikteyim, Türkiye'de en çok satan kozmetik firmasının sahibiyim. 36 yaşındayım gayet kadın kadın balık gibi kaymak gibi fiziğim var sağlığımda yerinde.. Ve bu sene en çok vergi ödeyen kadınlar arasındayım. Ülkemin ve dünyanın en güzel kadınıyım" diye yanıt verdi.