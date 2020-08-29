Havuçlu nuraniye salatası nasıl yapılır mest eden lezzet!

Evde hazırlanabilen farklı bir meze arayışındaysanız havuçlu nuraniye salatası tarifi için kağıt kaleminizi hazırlayın! Yapılışı pratik, lezzeti şahane nuraniye salatası sofralarınız zenginleştirecek türden bir tat. Şimdi nuraniye salatası tarifiyle sizi baş başa bırakıyoruz. İşte havuçlu nuraniye salatası için gereken malzemeler ve hazırlanışı...

Malzemeler:

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 demet taze soğan(kıyılmış)

3 adet rendelenmiş kabak

2 adet rendelenmiş havuç

2 yemek kaşığı haşlanmış pirinç

1/2 demet dereotu(ince kıyılmış)

1/2 demet maydanoz(ince kıyılmış)

1 çay kaşığı tuz

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı mayonez

1,5 su bardağı süzme yoğurt

Hazırlanışı:

Bir tavada zeytinyağını ısıtarak taze soğan ve rende kabakları tavada kavurun.

2-3 dakika kadar kavurduktan sonra rende havuçları da tavaya ekleyin ve kavurmaya devam edin. İyice piştikten sonra tavadaki karışımı geniş bir kaseye alın ve soğumasını bekleyin. Haşlanmış pirinç, dereotu, maydanoz, tuz, sarımsak, mayonez ve süzme yoğurdu ekleyerek bir spatula yardımıyla karıştırın.

Servis tabağına alın ve üzerine dereotu serpiştirin. Afiyet olsun!