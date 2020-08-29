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Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu'yla ilgili tweet'i ortalığı karıştırdı!

Gökhan Özoğuz, "Koronavirüs'e yakalanmama sevinenler dinsizdir" diyen Hatipoğlu'na "Ülkenin yüzde 75'i seni sevmiyor" dedi, tartışmaların fitilini ateşledi.

Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu'yla ilgili tweet'i ortalığı karıştırdı!
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İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, koronavirüse yakalandı. Bu habere sevinenlerin olduğunu söyleyen Hatipoğlu, açıklama yaparak hakkında kötü yorumlarda bulunanlara "Din düşmanı" dedi. Ünlü ilahiyatçının bu tepkisine Gökhan Özoğuz'dan yanıt gecikmedi.

"Din düşmanlığı ve İslam'dan nefret sizi bu kadar mı kör etti?"

Virüse yakalanan Hatipoğlu, haberlerin duyulmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Hastalığımıza sevinen ve sevinç narası atacak kadar vicdansızlaşan gruba gelince. Ne sandınız. Biz öleceğiz siz yaşayacak mısınız? Düşmanının hastalığına, üzüntüsüne sevinmeyi bilmeyen bir kültürümüz vardı. Savaş sahnesinde yaralıları tedavi ettik. Benim rahatsızlığıma sevinenler. Ben Rabbe gitmekten hiç endişe etmedim. Günün birinde icabet edeceğim. Din düşmanlığı, İslam'dan nefret sizi bu kadar mı kör, zavallı, sefih ve müptezel etti" dedi.

"Sizi tasvip etmeyenler neden din düşmanı olsun?"

Nihat Hatipoğlu'nun sözlerinin bir kısmı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Gündemle alakalı paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak "Tabii ki biri hastaysa sevinilmez. Nihat bey, ülkenin yüzde 75'i sizi tasvip etmiyor diye neden din düşmanı olsun. Oğlunuz da buna benzer kısmetsiz ve tıynetsiz bir yorumda bulundu. Asıl konu o sevilmeyen kişi neden ülkenin yüzde 75'i tarafından sevilmediğini sorgulamalı bence."

Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu açıklamasında "Bu düşmanlığınız Allah'a ve peygamberedir" diyerek tepkilerin odağı olmuştu.

Özoğuz'un sözleri Hatipoğlu'nu sevenleri kızdırdı

Özoğuz'un Hatipoğlu için attığı "Yüzde 75 sevmiyor" tweeti sonrası sosyal medyada tepki çekti. İşte Hatipoğlu için gelen bazı yorumlar...

 

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