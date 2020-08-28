Zerde tatlısı nasıl yapılır Osmanlı'dan kalan nefis tat!

Gaziantep mutfağının olmazsa olmaz tatlılarından olan zerde, Osmanlı'dan günümüze kalan tatlar arasında yer alıyor. Sarı rengini içerisindeki safrandan alan zerde, enfes tadıyla büyülüyor. Tarihi oldukça eski olan bu tatlının yapılışı da bir o kadar kolay. Zerde tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte zerde tatlısının yapılışı...

Zerde malzemeleri:

1 çay bardağı pirinç

6-7 bardak su

1 bardak şeker

3 tatlı kaşığı nişasta

1 çay kaşığı safran

1 kaşık gül suyu

Dolmalık fıstık

Kuru üzüm

Zerde yapılışı:

Pirinçleri suyla beraber ocağa alın. Pirinçler haşlanınca şeker, safran, gül suyu, dolmalık fıstık ekleyip biraz kaynattıktan sonra 1 çay bardağı suyla erittiğiniz nişastayı ilave edin. Birkaç dakika daha kaynadıktan sonra altını söndürüp kaselere boşaltın. Üzerini kuru üzümle süsleyin. Afiyet olsun!