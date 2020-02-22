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Sağlıklı saçlar için maske tarifleri neler yoğurt maskesini mutlaka deneyin!

Saçlarınızdan memnun değilseniz ve saçlarınızı daha sağlıklı, ipeksi ve parlak görünmesini istiyorsanız bu maske tarifelrimiz tam da size göre!

Sağlıklı saçlar için maske tarifleri neler yoğurt maskesini mutlaka deneyin!
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Sağlıklı saçlar için maske tarifleri neler? Evde yapacağınız oldukça pratik ve ekonomik olan bu maske tarifleri ile saçlarınız sağlıklı bir görünüme kavuşacak. Bu tarifler ile saçlarınızda kısa zamanda olumlu sonuçlar elde edebileceksiniz. İşte hazırlanışı! 

Avokado maskesi: 

Malzemeler:

-1 avokado

-1 çay kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı:

Avokadoyu bir kabın içinde iyice ezin.Zeytinyağı ekleyin ve iyice karıştırın.20 dakika boyunca bekleyin. Saçlarınızı her zamanki gibi yıkayıp durulayın.

Yağlı saçlar için yoğurt maskesi 

Malzemeler:

-5 yemek kaşığı sade yoğurt

-1 yemek kaşığı kabartma tozu

-1 yemek kaşığı limon

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri bir kabın içinde iyice karıştırın.

Saça özellikle köklere iyice uygulayın.

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