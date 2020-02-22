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Zerrin Özer dolandırıcılıkla suçlanan eski eşiyle yeniden barıştı

Zerrin Özer, dolandırıcılıkla suçlanan eski eşi Murat Akıncı ile yeniden ilişkiye başladı ve üçüncü şahısların kendisini ilgilendirmediğini söyledi.

Zerrin Özer dolandırıcılıkla suçlanan eski eşiyle yeniden barıştı
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Usta sanatçı Zerrin Özer, geçtiğimiz sene Haziran ayında 3 yıl aşk yaşadığı Murat Akıncı ile nikah masasına oturmuştu. Ancak 2. Sayfa programının evlilik haberini vermesiyle birçok kişi canlı yayına telefonla bağlanarak Özer'in evlendiği kişinin dolandırıcı olduğunu söylemişti. bunun üzerine Özer çıkan haberlere kayıtsız kalamadı ve eşinden tek celsede boşandı. Ancak Özer, son verdiği kararla herkesi şaşkına çevirdi. Özer, Akıncı ile yeniden ilişkiye başladığını ve üçüncü şahısların kendisini ilgilendirmediğini söyledi.

Evliliğini bitirmişti 

36 saatlik eşinin dolandırıcılıkla suçlandığını öğrendiğinde boşanma kararı alan Zerrin Özer'in çekişmeli olarak devam eden boşanma davası geçtiğimiz hafta noktalandı. Çift, son görülen duruşmada boşandı.

Zerrin Özer dolandırıcılıkla suçlanan eski eşiyle yeniden barıştı

''Görüşmeye devam ediyoruz, ona değer veriyorum''

Önceki akşam TRT binasından çıkarken görüntülenen Zerrin Özer, programda fenalaştığını ve tansiyonu düştüğü için kendini iyi hissetmediğini söyledi. Uçankuş muhabirine özel hayatından bahseden sanatçı, şu açıklamasıyla herkesi şaşkına çevirdi: "Ben hala Murat'la görüşüyorum. İlişkimiz bitmedi, üçüncü şahıslar beni ilgilendirmez. Ona çok değer veriyorum. Ben son iki yılımın en mutlu günlerini ve saatlerini Murat'la geçirdim o yüzden görüşmeye devam ediyorum."

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