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Ünlü sunucu Ece Erken fake hesapları ortaya çıkınca sosyal medyanın diline düştü!

Ünlü sunucu Ece Erken 'Söylemezsem Olmaz' programında telefonunu ekrana gösterdiği sırada fake Instagram hesapları açtığı ortaya çıktı.

Ünlü sunucu Ece Erken fake hesapları ortaya çıkınca sosyal medyanın diline düştü!
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Daha önce de sahte sosyal medya hesabı kullandığı iddiasıyla gündeme gelen Ece Erken bu kez 'Söylemezsem Olmaz' programında telefonundan bir görüntü göstermek isterken fake hesaplarının görünmesine neden oldu. Sosyal medyanın diline düşen ünlü Sunucu Twitter'da TT oldu.

Sahte hesaplarını ekrana göstererek afişe etti

Kişisel hesabının altında 'maceraci, 'sezaikk', askkkkkk' gibi sahte hesapların olduğu görülen Ece Erken, sosyal medyada tiye alındı.

Daha önce de fake hesap vakaları yaşayan ünlü sunucu Ece Erken, söz konusu görüntülerin ardından Twitter'da gündem oldu. Birçok Twitter kullanıcısı 'Ece Erken' ve 'Ece Erken Fake' etiketleri altında binlerce paylaşımda bulundu.

Onlardan bazıları şöyle:

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