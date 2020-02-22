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Aleyna Tilki'den bomba Filozof Atakan açıklaması Korktuğum konu başına geldi minik!

Aleyna Tilki, bir kez daha Filozof Atakan hakkında konuştu. Tilki, Kendini korumalısın minik." diyerek küçük filozofa çağrıda bulundu.

Aleyna Tilki'den bomba Filozof Atakan açıklaması Korktuğum konu başına geldi minik!
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Filozof Atakan ile Aleyna Tilki arasındaki karşılıklı açıklamalar devam ediyor. "Aleyna Tilki dinlemiyorum" diyen Atakan'a genç şarkıcı Aleyna Tilki'den yanıt gecikmedi. Tilki, "Dün yazdığım yazıda korktuğum konunun başına geldiğini anlamış olduk. Kendini korumalısın minik" karşılığını verdi.

Polemik devam ediyor 

Atakan, popüler olduktan sonra kendini bir anda şarkıcı Aleyna Tilki'yle polemiğin içinde buldu. Tilki'nin kendine çağrısına olumsuz yanıt veren Atakan'a cevap gecikmedi. Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Atakan'ın bana verdiği cevaptan ve görüştüğü insanlardan, dün yazdığım yazıda korktuğum konunun başına geldiğini anlamış olduk. Kristal çocuklar bi şekilde sesini duyurmak zorunda ama kendini korumalısın minik. Popülerlik çoğu zaman bilgini, zekanı, birikimini görünmez kılar."

Aleyna Tilki'den bomba Filozof Atakan açıklaması Korktuğum konu başına geldi minik!

Aleyna Tilki Filozof Atakan'ı kendine benzetmişti 

Atakan'ın sosyal medyada paylaşılan videolarından birini alıntılayan Aleyna Tilki de "Benim seninle tanışmam lazım Atakan ruh eşim gibisin." yorumunu yaptı. Ayrıca Tilki Instagram paylaşımında da "Bu çocuğu çok iyi anlıyorum ya. Onun yaşında benim de Fen Laboratuvarım vardı, ilaç yapıyordum. Okul bana yetmiyordu. Bir oda dolusu ansiklopedim vardı. Umarım anlaşılamadığın için popülarizme köle olarak atanıp harcanmazsın Atakan." ifadelerini kullandı.

 

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