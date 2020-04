Sarı saç bakımı nasıl olur dipleri gelen saçlarınızı dağınık toplayın!

Koronavirüs salgınının Türkiye'ye de sıçramasının ardından kuaförler de birçok işletme gibi geçici bir süreliğine kapatıldı. Saç dipleri hemen uzayan kadınlar için saçların görünümü rahatsız edici olabiliyor. Kuaföre gidemediğiniz bu günlerde saç diplerinizle nasıl başa çıkacağınızın ipuçlarını biraraya getirdik. İşte dipleri gelen saçlarla başa çıkma yöntemleri!

Dağınık toplama

Dağınık görünümlü at kuyruğu veya zahmetsiz topuz her zaman cool bir görünüme kavuşmanızı sağlayacaktır. Saçınızı dağınık şekilde toplamak için en baştan zahmetsiz bir görünüm elde etmek yerine mükemmel bir başlangıç yapın ve saçınızı sıkıca toplayın. Topladıktan sonra bir fırça ya da tarak yardımı ile at kuyruğunuzu ters yönde tarayarak kabartın.

Yarı toplu

Daha cazip bir görünüm için, bu özel stil, saçınızın kök yanılsamasını yaratırken, saç toplamanın tüm kök gizleme özelliklerinden yararlanmış olursunuz. Saçınızın önünden üçgen bir bölüm ayırın ve geriye doğru yatırın. Yanlardan aldığınız diğer parçalar ile birleştirin. Saçlarınızın tepe kısmına biraz hacim vermek, iyi bir fikir olacak.

Karışık saçlar

Gerçek şu ki, uzayan saç diplerine sahip olmak saçınızın dans etmesine izin vermenizi engellememelidir. Saç diplerini gizlemek için yapılacak en iyi şey; saçlarınızdaki hareketi artırmak ve hacim eklemek. Bir maşa veya düzleştirici yardımı ile gevşek dalgalar yaratın. İşiniz bittiğinde, saçlarınızı sallayın ve hacim arttırıcı bir saç spreyi sıkın.

'Topknot'

Özellikle evden çalışırken, gerçekten daha iyi bir saç modeli yok. Topknot, çoğumuzun ihtiyaç duyduğu zamanlarda döneceği şık ama kolay bir stil. Saçlarınızı tepeden at kuyruğu ya da topuz yaparak topladığınız stile verilen bu ad, erkekler tarafından da oldukça sık tercih ediliyor. Bu saç modeli, kök kontrastının görünümünü azaltmaya yardımcı olurken, aynı zamanda inanılmaz derecede şık olabiliyor.