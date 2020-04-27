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Köri ne işe yarar kanserli hücrelerin çoğalmasını engelliyor!

Kanserli hücrelerin çoğalmasını engellemesinden tutun da tümör oluşumunu azaltmasına kadar pek çok faydası bulunuyor.

Köri ne işe yarar kanserli hücrelerin çoğalmasını engelliyor!
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Hindistan mutfağının en vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan köri Türk mutfağında da yer edinen lezzetler arasında yer alıyor. Hindistanda kullanılan bu baharatın insan sağlığına ne kadar faydalı olduğunu duymuş muydunuz? Elmaelma.com olarak sizlere körinin bilinmeyen faydalarının neler olduğunu araştırdık. Peki özellikle makarna ya da tavuk gibi besinleri pişirirken ilave edilen körinin faydaları neler? Köri ne işe yarar? İşte tüm merak edilenleri elmaelma.com'da bulablirsiniz. 

Tümör oluşumunu azaltıyor 

Köri 1300'lü yıllarda bir iskeletin dişinde keşfedilmiştir. İçerisinde bulundurudğu vitaminler sayesinde çok güçlü bir antioksidandır. Yapılan araştırmalarda vücuda giren köri, 24 saat içerisinde mutasyona uğramaya meyilli hücreleri temizleyerek tümör oluşumunu azaltır. 

Zararlı toksinleri atıyor 

En bilinen özelliği ise sigaranın neden olduğu tahribatı azaltmasıdır. İçerdiği krosin maddesi sayesinde akciğer ve boğazdaki zararlı toksinleri idrar yolu ile atar.

Uzun süre tok tutuyor

Uzun süre tok tutan köri kilo vermek isteyenler için en ideal baharattır. Metabolizmayı hızlandırarak vücuttaki yağı hızla yakmaya yarar.  

Gaz sıkışmasını rahatlatıyor 

Yemek yedikten sonra ortaya çıkan gaz sıkışmasını engellemektedir. Yaşanan gaz sıkışmasını rahatlatmada da oldukça etkili bir baharattır. 

Kanserli hücrelerin çoğalmasını engelliyor 

Körinin bilinen en önemli özelliklerinden biri de kanserli hücrelerin çoğalmasını engellediği tespit edilmiştir. Özellikle prostat ve meme kanseri gibi yaygın kanser hastalıklarının önüne geçer.

 

 

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