search menu
search
close

Damla Ersubaşı eşi Mustafa Can Keser'i sosyal medya hesabından sildi!

Oyuncu Damla Ersubaşı eşi Mustafa Can Keser'le olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı. Ersubaşı'nın bu hamlesi ayrılık iddialarını gündeme getirdi

Damla Ersubaşı eşi Mustafa Can Keser'i sosyal medya hesabından sildi!
-A A+

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile evlendi. Geçtiğimiz aylarda ihanet iddialarıyla da çok konuşulan Damla Ersubaşı Mustafa Can Keser ile olan fotoğraflarını silmesiyle ayrılık iddialarını güçlendirdi. 

Birbirlerini takipten çıkardılar

Sosyal medyada sık sık mutlu aile pozları paylaşan çiftin evliliğinde kriz yaşandı. İkili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıktı. Çiftin birlikte yer aldıkları fotoğrafları silmesi "Ayrıldılar mı?" sorusunu akıllara getirdi. Konuyla ilgili bir açıklama ise iki tarafan da gelmedi. 

İhanet iddialarıyla gündeme gelmişti

27 yaşındaki Damla Ersubaşı, ikinci kez anne olmaya hazırlandığı günlerde ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti. Ersubaşı konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kendisi açıklama yaptı. Konuşacak pek bir şey yok. Arada ben sinirlenince takipten çıkarım" diyerek aralarında bir sorun olmadığını ifade etmişti.

Takipçisine verdiği yanıt çok konuşulmuştu

Öte yandan güzel oyuncu, "Aldatıldığın halde kabul etmek herkese yanaşır bir huy değil. Bile bile lades seviyorsan tebrikler sana" yorumunu yapan takipçisine, "İnşallah bir gün içini güzelleştirirsin. Yüzünde bir işe yaramamış çünkü" cevabını vermiş ve bu yanıt çok konuşulmuştu.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Sütlü tatlıların esmeri: Kazandibi tarifi Sütlü tatlıların esmeri: Kazandibi tarifi
Tatlı
Ziyafet sofraları için: Macar kebap tarifi Ziyafet sofraları için: Macar kebap tarifi
Yemek
En Güncel Galeriler
+18'lik videosu olay olmuştu! Ayşenur Balcı'nın son hali şaşırtıyor!
+18'lik videosu olay olmuştu! Ayşenur Balcı'nın son hali şaşırtıyor!
Yoğun bakıma alınan Fatih Altaylı'dan Canan Karatay bombası
Yoğun bakıma alınan Fatih Altaylı'dan Canan Karatay bombası
Yaşayan en güzel Rus seçilmişti! Pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
Yaşayan en güzel Rus seçilmişti! Pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
Ünlü modeli karantina bile durduramadı! Bikinili pozlarıyla mest etti!
Ünlü modeli karantina bile durduramadı! Bikinili pozlarıyla mest etti!
Doktorluğa dönen Güzellik Kraliçesi'nden üzen korona açıklaması!
Doktorluğa dönen Güzellik Kraliçesi'nden üzen korona açıklaması!
Victoria's Secret'in ilk transeksüel modelinin erkek halini gören...
Victoria's Secret'in ilk transeksüel modelinin erkek halini gören...
Önceki Haberler
İki kaşık yemek bile yetiyor! Vücuttaki zehri atıyor!
İki kaşık yemek bile yetiyor! Vücuttaki zehri atıyor!
Koronavirüsü yenen Tom Hanks'ten alkışlanacak hareket!
Koronavirüsü yenen Tom Hanks'ten alkışlanacak hareket!
Kanserli hücrelerin çoğalmasını engelliyor!
Kanserli hücrelerin çoğalmasını engelliyor!
Ünlü oyuncu setlere geri dönüyor! Alacağı ücret dudak uçuklattı!
Ünlü oyuncu setlere geri dönüyor! Alacağı ücret dudak uçuklattı!
Öyle bir faydası ortaya çıktı ki!
Öyle bir faydası ortaya çıktı ki!
Demet Serdar'a ateş püskürdü: Dua et Ramazan!
Demet Serdar'a ateş püskürdü: Dua et Ramazan!
Ajda Pekkan'dan şoke eden kürtaj itirafı!
Ajda Pekkan'dan şoke eden kürtaj itirafı!
Tok tutan diyet kahvaltı tarifi hayat kurtarıyor!
Tok tutan diyet kahvaltı tarifi hayat kurtarıyor!
Yorumlar