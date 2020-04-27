Damla Ersubaşı eşi Mustafa Can Keser'i sosyal medya hesabından sildi!

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile evlendi. Geçtiğimiz aylarda ihanet iddialarıyla da çok konuşulan Damla Ersubaşı Mustafa Can Keser ile olan fotoğraflarını silmesiyle ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Birbirlerini takipten çıkardılar

Sosyal medyada sık sık mutlu aile pozları paylaşan çiftin evliliğinde kriz yaşandı. İkili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıktı. Çiftin birlikte yer aldıkları fotoğrafları silmesi "Ayrıldılar mı?" sorusunu akıllara getirdi. Konuyla ilgili bir açıklama ise iki tarafan da gelmedi.

İhanet iddialarıyla gündeme gelmişti

27 yaşındaki Damla Ersubaşı, ikinci kez anne olmaya hazırlandığı günlerde ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti. Ersubaşı konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kendisi açıklama yaptı. Konuşacak pek bir şey yok. Arada ben sinirlenince takipten çıkarım" diyerek aralarında bir sorun olmadığını ifade etmişti.

Takipçisine verdiği yanıt çok konuşulmuştu

Öte yandan güzel oyuncu, "Aldatıldığın halde kabul etmek herkese yanaşır bir huy değil. Bile bile lades seviyorsan tebrikler sana" yorumunu yapan takipçisine, "İnşallah bir gün içini güzelleştirirsin. Yüzünde bir işe yaramamış çünkü" cevabını vermiş ve bu yanıt çok konuşulmuştu.