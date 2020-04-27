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Özgü Namal setlere geri dönüyor alacağı öcret dudak uçuklattı!

6 senedir setlerden uzak duran başarılı oyuncu Özgü Namal, setlere geri dönüyor. Ünlü oyuncunun alacağı ücret ise duyanları şaşırttı.

Özgü Namal setlere geri dönüyor alacağı öcret dudak uçuklattı!
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Uzun süredir ekranlardan uzak olan Özgü Namal, kariyerine çocuklarını büyütmek için ara vermişti. Ünlü oyuncu 6 yıl aradan sonra setlere yeniden geri dönecek. Namal'a teklif edilen ücret ise duyanları şoke etti. Güzel oyuncu sinema filmi için 800 bin TL, dizi için bölüm başına 80 bin TL alacak. 

Setlere geri dönmeye hazırlanıyor 

Ancak Posta'nın haberine göre; güzel oyuncu 6 yıl aradan sonra setlere geri dönecek. İlk olarak oğlu Nefes'i kucağına alan güzel oyuncu, ardından kızını dünyaya getirdi. Ödüllü oyuncu karantinadan önce bir sinema filmi ve diziye "Evet" dedi. Özgü Namal'a teklif edilen ücret sinema filmi için 800 bin TL, dizi için bölüm başına 80 bin TL. Ancak her iki set salgın nedeniyle ertelendi.

Özgü Namal setlere geri dönüyor alacağı öcret dudak uçuklattı!

''Çocuklarımı kendim büyütmek istiyorum''

Oyunculuğa 6 yıl ara veren Özgü Namal, bu süreçte 50'ye yakın yapımı "Çocuklarımı kendim büyütmek istiyorum" diye reddetti.Oyuncu 5 yaşına giren oğlu Nefes'in eğitimi için bir süre önce İstanbul'a döndü. Yapımcılar da peşine düştü. 2014'te bölüm başına en yüksek ücrete imza atan oyuncular arasında yer alan Namal'a yine cazip teklifler sunuldu.

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