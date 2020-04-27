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Serdar Ortaç'ın Ebru Gündeş itirafına Demet Akalın ateş püskürdü!

Serdar Ortaç'ın Ebru Gündeş itirafına Demet Akalın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ateş püskürdü.

Serdar Ortaç'ın Ebru Gündeş itirafına Demet Akalın ateş püskürdü!
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Serdar Ortaç, YouTube üzerinden yayınlanan ‘Magazin Noteri' isimli bir programa konuk oldu. Ünlü şarkıcı yıllar önce çok samimi dostu olan Ebru Gündeş'le arasının açılma nedeni olarak Demet Akalın'ı gösterince ortalık fena karıştı. Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Ortaç'a sert çıktı. Ünlü şarkıcı ''Dua et Ramazan'' diyerek Serdar Ortaç'a ateş püskürdü. 

''Ne olduğunu anlayalım yarın ararım'' demiştim 

Ortaç, “Ebru Gündeş’in eşi Reza Zarrab tutuklandığı gün, Demet'le Çeşme'deydik. Ona, ‘Ne olduğunu anlayalım yarın ararım' dedim. Aylar sonra Demet, benim için Ebru'ya, ‘Aman Reza içeri girdi, neden arayayım dedi' demiş. Ebru da benim söylediğime inanıp, yüzüme bile bakmadı. Arkadaşlığımız öyle çöpe gitti” ifadelerini kullanmıştı.

''Dua et Ramazan''

Bu iddialara Demet Akalın'dan sert yanıt geldi. Akalın açıklamasında "Ramazan günü Ortaç'a akıl sağlığı diliyorum tüm kalbimle!!! Gündeş ‘gazla’ değil ‘kalbiyle’ yaşayan dev sesli dostumdur! Öğrendiğimde kapısında bitmişimdir! Telefon denen şey elinde oluyor insanın arıyorsun açılıyor, kapı da öyle gidiyorsun açılıyor! Dua et ramazan!

''Kendi kişiliğini bana niye bağlamış anladım''

Yıllar önce hapishaneye giderken beyefendi Gündeş arkasından arabayla takip ediyordu unutuyor herhalde ne diyeyim kendi kişiliğini bana niye bağlamış seneler sonra anladım! Çantalarınızı yiyin dedi ya ona istinaden..."

 

 

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