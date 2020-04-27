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Ajda Pekkan çocuk itirafı ile şoke etti 6 kez çocuk aldırdım!

74 yaşındaki şarkıcı Ajda Pekkan, 6 kez kürtaj olduğunu söyleyerek şoke etti.

Ajda Pekkan çocuk itirafı ile şoke etti 6 kez çocuk aldırdım!
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Süperstar Ajda Pekkan Kanal D’de yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. sayfa programında çarpıcı bir itirafta  bulundu. Pekkan kürtaj itirafı ile herkesi şoke etti. Ünlü şarkıcı ''hiç cesaret edemedim, 6 kez kürtaj oldum'' diyerek herkesi şaşırttı. 

''6 kez çocuk aldırdım''

Kanal D’de yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. sayfa programında çarpıcı bir itirafta bulundu.Ajda Pekkan açıklamasında "Çocukları çok severim ama bizim sektörde ayakta kalabilmek için çocuk yapmaya hiç cesaret edemedim, 6 kez de aldırdım” dedi.

Ajda Pekkan çocuk itirafı ile şoke etti 6 kez çocuk aldırdım!

''Gösteriş için para harcamam''

Pekkan geçtiğimiz gün de şu açıklamalarla dikkat çekmişti: "Gösteriş içip para harcamam. Çantalarım çakmadır. Doğru dürüst tektaşım bile yoktur. Öyle şeylere para harcamam ben. En önemli olan, insanın kendisi. Benden önemli şey yok bu hayatta."

 

 

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