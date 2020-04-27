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Tahinin faydaları neler vücuttaki tüm zehri atıyor!

Genelde pekmezle birlikte tüketilen tahin, iki kaşık yenildiğinde dahi vücuttaki tüm zehrin atılmasını sağlıyor. Tahinin mucizevi faydaları haberimizde!

Tahinin faydaları neler vücuttaki tüm zehri atıyor!
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Susamın ezilmesiyle elde edilen tahin, insan sağlığı için bulunmaz bir nimet. Genellikle kahvaltılarda tüketilen bir lezzet olan tahin, kemik erimesinden, karaciğer sağlığına; kolesterolden,hastalıklardan korumaya pek çok konuda faydası bulunuyor. Tahinin yararları bunlarla da sınırlı değil. Gelin, tahinin bilinmeyen faydalarına bir göz atalım!

Kemik erimesini önler

Bakır, fosfor, kalsiyum ve demir gibi çeşitli mineral profilleriyle, tahin kemik yoğunluğunu artırmaya ve osteoporozu önlemeye yardımcı olabilir.

Vücuttaki tüm zehri atıyor

Tahin, yüksek antioksidanlar içeren besinler listesinde başlarda yer alıyor. İçerdiği antioksidanlar sayesinde vücuttaki zehrin atılmasını sağlıyor. Ayrıca kalp hastalığı, bazı kanser türleri ve tip 2 diyabet gibi hastalıkların riskini azaltıyor.

Hastalıkları önlüyor 

Tahini beslenme listenize eklemek için birçok neden var. Bunlardan biri de hastalıklardan korunmak. Düzenli tahin tüketmek, yüksek kolesterol, tip 2 diyabet, kalp hastalığı riskinin azalmasını sağlıyor.

Karaciğerleri koruyor 

Tahin, karaciğerleri hasarlardan koruyor. Toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı oluyor. Bu besin tıpkı karaciğerler gibi böbreklerin de korunmasına fayda sağlıyor. Tip 2 diyabeti bulunan bir grup insan ile yapılan çalışmada, grubun bir kısmı 90 gün boyunca düzenli miktarda tahin tüketti. 90 günün sonunda tahin tüketenler diğer grup ile karşılaştırıldığında, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında iyileşmeler olduğu tespit edildi.

Beyni sağlığına iyi geliyor

Tahin sağlıklı omega-3 ve omega-6 yağ asitleri ile doludur. Bu yağ asitleri vücuttaki sinir dokularının gelişimini artırır ve bu da beynin sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur. Ayrıca Alzheimer hastalığının gelişimini yavaşlatmaya yardımcı olurlar. Omega 3 tüketildiğinde düşünme ve hafıza artar. Manganez sinir ve beyin fonksiyonlarını da arttırır.

Kalp sağlığını koruyor

Araştırmalara göre, omega-3 yağ asitleri sadece vücuttaki kolesterol seviyesini düşürmekle kalmaz, aynı zamanda iltihap kaynaklı kardiyovasküler hastalığın tedavisinde de yardımcı olur.

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