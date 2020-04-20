Tok tutan diyet kahvaltı tarifi gün boyu acıkmayacaksınız!

Tok tutan diyet kahvaltı ile güne bomba gibi başlamaya ne dersiniz? Evde kahvaltı yapmaya zamanı olmayanlar ya da diyet yapanlar için harika bir öneri olacak bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Bu tarif hem sizi gün boyu dinç tutacak hem de acıkmadan kalabilmenizi sağlayacak. Peki tok tutan diyet kahvaltının içerisinde hangi malzemeler bulunuyor? İşte tok tutan diyet kahvaltı tarifi. Şimdiden afiyetler olsun.

MALZEMELER:

1 kase yoğurt, 1 yemek kaşığı chia tohumu, 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 muz, 1 çay kaşığı bal, 3 adet ceviz

HAZIRLANIŞI:

Yoğurdu kaseye yada saklama kabına alin mümkünse ev yoğurdu olsun yoksa az yağılı tercih edin.İçine chia tohumu ve yulaf ezmesini koyun karıştırın.Evde yiyecekseniz yarım saat işe götürecekseniz daha fazla yulaf ve chia nın şişmesi için bekleyin.Yemek istediğinizde muzu dilimleyin cevizleri iri kiyim ekleyin üstüne de bal gezdirin tarifimiz hazır.Afiyet olsun