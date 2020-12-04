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Sosyal medyanın olumsuz etkileri neler bildirimlerinizi kapatın!

Sosyal medya artık hepimizin hayatının bir parçası haline geldi. Sosyal medyanın zararlı etkilerinden kurtulmak istiyorsanız önerilerimize bir göz atın!

Sosyal medyanın olumsuz etkileri neler bildirimlerinizi kapatın!
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Sosyal medya kullanımı her geçen gün daha geniş kitlelere yayılıyor. Hayatımıza getirdiği kolaylıkların yanında sosyal medyanın bağımlılık yapan, mutsuz hissetmemize neden olan etkileri de olabiliyor. Peki sosyal medyanın zararlı etkilerinden kendimizi nasıl koruyabiliriz? İşte sosyal medyanın yarattığı sorunlarla başa çıkmanın yolları!

Bildirimlerinizi kapatın!

Aslında çok küçük ama oldukça etkili bir eylem olan sosyal medya bildirimlerini kapatmak, uygulamalarda çok fazla zaman harcamanıza engel olur. Bu şekilde, sürekli olarak gelen bildirimlere bir göz atma eğilimde olmazsınız.

İlham almaya çalışın

Sosyal medyada sizden daha başarılı olduğunu düşündüğünüz birini gördüğünüzde kendinizi kötü hissetmeye başlayabilirsiniz. Aksine bu insanlardan motive olmaya çalışın. Yaptıklarının size ilham vermesine izin verin. Küçük adımlar yeterlidir ve hedeflerinize ulaşılabileceğine dair bir örnek olabilir.

Hayatın sadece bir anını gösterdiğini aklınızdan çıkarmayın

Çoğu insan ağladıktan hemen sonra, berbat bir gün geçirirken veya mutsuz bir anını paylaşmaz. Bu nedenle, gösterişli ve eğlence dolu bir hesap gördüğünüzde, gösterdikleri şeyin önemli anlar olduğunu unutmayın. Perde arkasında neler olduğunu bilmiyorsunuz.

Ara verin

Çok fazla kıyasladığınızı veya yargıladığınızı hissediyor olabilirsiniz. Sadece bir günlüğüne bile olsa sosyal medya hesaplarından çıkış yapmak ve ara vermek son derece yararlı olabilir. Telefonunuzdan uzakta biraz zaman geçirmenin tadını çıkarın.

Paylaşmadan önce düşünün

Çoğu zaman sosyal medyada, bize çok sayıda beğeni veya yorum alacağımızı umduğumuz şeyler yayınlıyoruz. Ancak bu, pek çok olumsuz yoruma da neden olabilir. Bunun bir popülerlik yarışması olmadığını hatırlamaya çalışın. Gönderdiğiniz şeyi beğendiyseniz, önemli olan tek şey bu.

 Sosyal medyaya yatmadan önce bakmayın!

Yatmadan önce sosyal medyayı kontrol etmek, sizi uykunuzdan alıkoyabilir. Pek çok çalışma, bunun çok fazla dikkat dağıtıcı olduğunu gösteriyor. Uyumadan önce telefonla ilgilenmeyi bırakmak, daha iyi bir uyku çekmenize ve dolayısıyla ruh halinizi iyileştirmenize olanak tanır.

 

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