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Pırasalı Arnavut böreği tarifi çıtır çıtır muhteşem lezzet!

Kış aylarında çayın yanında keyifle tüketeceğiniz pırasalı Arnavut böreği tarifini sizin için araştırdık. İşte damak çatlatan pırasalı Arnavut böreği tarifi!

Pırasalı Arnavut böreği tarifi çıtır çıtır muhteşem lezzet!
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Elmaelma.com okurları için bugün Balkan mutfağından gelen nefis bir börek tarifi hazırladık. Arnavutlara has bir lezzet olan Arnavut böreği el açması olarak yapılıyor. İçinde yer alan pırasayla tadı zenginleşen Arnavut böreğini çayın yanında keyifle tüketebilirsiniz. Peki Arnavut böreği nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte yapılışı...

Pırasalı Arnavut böreği malzemeleri:

Hamuru için:

1 yemek kaşığı sirke
1,5 su bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz
3 su bardağı un(aldığı kadar)

İçi için:

1 kilogram pırasa
250 gram kıyma
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı domates salçası

Ara katları için:

1 su bardağı sıvı yağ
100 gram tereyağı

Nasıl yapılır?

İç harcı için ilk önce sıvı yağda kıymayı kavuruyoruz. Doğranmış pırasaları ilave edip tekrar kavuruyoruz, içine bir yemek kaşığı salça ilave ediyoruz. Tuz, karabiber ve kırmızı biberi de ilave edip tekrar kavuruyoruz. Su, un, tuz, sirke karıştırılarak yoğrulur. hamuru kulak memesi kıvamında olacak. Yoğrulunca üzerine bez örterek hamur dinlendirilir. Dinlendikten sonra üç eşit parçaya bölünür. Bir parçası alınarak onu da 10 tane beze çıkacak şekilde bölünür.

Her bir beze tabak büyüklüğünde açılarak aralarına sıvı yağ ve eritilmiş tereyağı karışımı sürülerek üst üste koyuyoruz. En son katına yağ karışımını sürmüyoruz.
Bunları merdane yardımı ile açıyoruz, açtıktan sonra yağ karışımını sürüyoruz. Tepsiye yerleştiriyoruz. Yaptığımız harcın yarısını üzerine koyuyoruz.
Diğer 10 bezeyi de aynı şekilde açıp konulan harcın üzerine kapatıp tekrar harcın yarısını koyuyoruz. Kalan 19 bezeyi de aynı şekilde açıp tepsinin üzerine kapatıyoruz. Bezeleri açıp aralarını yağlayıp üst üste koyduğumuzda en üst bezeyi yağlamadan merdaneyle açıp daha sonra yağlıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 ya da 200 dereceli fırında pişiriyoruz.

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