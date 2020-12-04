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Zencefilli(Gingerbread) kurabiye nasıl yapılır bir yılbaşı klasiği!

Zencefilli kurabiye ya da diğer adıyla Gingerbread kurabiye nasıl yapılır? Yılbaşının vazgeçilmez tadı zencefilli kurabiye tarifi içeriğimizde!

Zencefilli(Gingerbread) kurabiye nasıl yapılır bir yılbaşı klasiği!
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Zencefilli kurabiye adam olarak bildiğimiz gingerbread kurabiyenin tarihi 15. yüzyıla kadar dayanıyor. İlk olarak İngiltere'de yapılmaya başlanan bu enfes kurabiye, yılbaşında ve bayramlarda yapılan bir lezzet olarak şanı tüm dünyaya yayıldı. Zencefil, pekmez ve tarçının muhteşem uyumuyla ağızlarda şölen yaratan bu kurabiyeyi evde kolayca yapacaksınız. Sizi daha fazla bekletmeden zencefilli kurabiye adam tarifini paylaşıyoruz. İşte yapılışı...

Malzemeler:

3 yemek kaşığı tereyağı
2 adet yumurta
1 çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı zencefil
1 çay bardağı pekmez
1 çay bardağı toz şeker(veya çekilmiş dut kurusu)
1 paket kabartma tozu
1 su bardağı un(kontrollü artırılacak)

Hazırlanışı:

Un hariç tüm malzemeleri bir kaba koyuyoruz. Ele yapışmayacak kıvamda bir hamur elde edene kadar un ekliyoruz. Çok ince olmayacak şekilde hamuru açıp istediğimiz şekli veriyoruz. 180 derece önceden ısıtılmış fırında 15 dakika pişiriyoruz. Afiyet olsun.

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