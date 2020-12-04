Klinikten çıkan Cem Yılmaz'dan gazetecilere tepki evet çocuk aldırdım!

Özel hayatıyla magazin gündeminde sıkça yer alan ünlü komedyen Cem Yılmaz, önceki gün Nişantaşı'nda özel bir sağlık kliniğinden çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlamak istemeyen Yılmaz, agresif tavırlarıyla dikkat çekti.

"Çocuk aldırdım"

Karşısında basın mensuplarını görünce gerilen Yılmaz, sağlık durumuyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara "Sağlık durumum iyi kardeşim merak etmeyin. Diş hekiminden çıktım. Evet, çocuk aldırdım yani" diyerek cevap verdi.

Saadet Özsırkıntı ile anıldı

47 yaşındaki Cem Yılmaz, 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya ile uzun süre aşk yaşadı. Ancak çift, kısa bir süre önce ani bir kararla ilişkilerini noktaladı. Yılmaz'ın adı bir arada kendisinden 17 yaş küçük olan sunucu Saadet Özsırkıntı ile birlikte olduğu ileri sürüldü. Ancak ikili, haklarında çıkan aşk haberlerini yalanladı.