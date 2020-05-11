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Ev baklavası nasıl yapılır parmaklarınızı yiyeceksiniz!

Ev baklavası, bayram deyince aklımıza gelen tatlılardan biri. Ancak Ramazan sofranız için de ev baklavası hazırlayabilirsiniz. İşte cevizli ev baklavası tarifi!

Ev baklavası nasıl yapılır parmaklarınızı yiyeceksiniz!
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Türk mutfağının en önemli tatlarından biri olan baklava, özellikle bayramların vazgeçilmez tatlısı. Ramazan Bayramı'na günler kala, eğer ev baklavası nasıl yapılır bilmiyorsanız bu tarifimizi deneyebilirsiniz. Sevdiklerinizle keyifle tüketeceğiniz cevizli ev baklavasına bayılacaksınız. İşte nefis ev baklavası yapımı ve gerekli malzemeler…

Ev baklavası malzemeleri

Hamuru için:

2 tane yumurta

1 bardak sıvı yağ

1 bardak yoğurt (çok sulu olmasın)

1 kaşık sirke

Yarım çay kaşığı tuz

4.5 silme bardak un

Yarım paket kabartma tozu

2.5 bardak dövülmüş ceviz (İçine serpmek için)

Üzeri için gerekli malzemeler;

125 gr tereyağı

Yarım bardak zeytinyağı

Şerbeti için:

3 bardak şeker

3 bardak su

Yarım limon suyu (taze sıkılmış)

Yapılışı:

Şerbetli tatlıların çoğunda olduğu gibi öncelikle şerbeti yapıyoruz ki soğuması için vaktimiz olsun. Şerbet için su ve şekeri bir tencerede kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu içine dökün ve birkaç dakika daha bu şekilde kaynattıktan sonra ocaktan alıp soğutun.

Daha sonra baklava hamuru için gerekli malzemeleri geniş bir kabın içine koyup yoğurun. Güzel bir kıvam aldıktan sonra 36 parçaya bölün ve 20 dakika dinlendirin. Parçaları altışarlı açacaksınız.

Bir parçayı pasta tabağı büyüklüğünde açıp üzerine nişasta serpin ve tekrar üzerine diğer parça hamuru koyun. Tüm yufkalar bitince oklava yardımı ile hepsini tepsi boyunda açın ve tepsiye yerleştirin. Tam ortasına cevizleri bolca koyun. Daha sonra diğer yufkaları üzerine koyun. Hepsi bitince dilediniz şekilde kesin ve eritilmiş tereyağını üzerine dökün. 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkarttıktan sonra soğumuş olan şerbeti üzerine dökün. En az 4 saat bekletin ve servis edin. Afiyet olsun!

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