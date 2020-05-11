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Güveçte kaşarlı et sote nasıl yapılır nefis bir tat!

İftar menünüz için ne yemek yapacağınızı bilmiyorsanız, sizin için güveçte kaşarlı et sote tarifi paylaştık. İşte güveçte kaşarlı et sote tarif...

Güveçte kaşarlı et sote nasıl yapılır nefis bir tat!
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Güveçte pişen yemeklerin tencere yemeklerine göre çok daha lezzetli olduğu bir gerçek. Bu yüzden biz de sizler için enfes bir güveçte kaşarlı et sote tarifi hazırladık. Eğer iftara ne pişirsem diye düşünüyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Sizi daha fazla bekletmeden güveçte kaşarlı et sote tarifini paylaşıyoruz. İşte nefis güveçte kaşarlı et sote için gereken malzemeler ve yapılış aşaması...

Malzemeler:

2 yemek kaşığı tereyağı
300 gram dana kuşbaşı
1 adet soğan
1 adet yeşil biber
1 adet kırmızı biber
2 adet domates
1 adet havuç
1 adet kabak
1 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı domates salçası
Tuz, karabiber, kekik
1 adet patlıcan
Üzeri için kaşar rendesi

Yapılış aşaması:

Öncelikle etiniz yağsız ise tereyağı ile buharında ön pişirme yapın. İyice kavrulan etin içine diğer tüm sebzeleri ekleyin. Daha sonra domatesi üzerine rendeleyin, sarımsağı ve tüm baharatları ekleyip kavurmaya devam edin. Pişen soteyi güveçlere bölün. 1 tatlı kaşığı domates salçasını yarım su bardağı sıcak suda ezin ve güveçlere bölüştürün. 180 derece fırında pişirmeye bırakın. Pişmeye yakın üzerini kaşara süsleyip, fırının derecesini 250'ye getirin. Üzeri kızaran güveçte et soteniz hazır. Afiyet olsun.

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