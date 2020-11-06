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İzmir depreminde hayatını kaybeden Özgür Duman'ın eşi İpek Duman'dan duygulandıran paylaşım!

İzmir depreminde hayatını kaybeden Özgür Duman'ın eşi İpek Duman sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşımda bulundu.

İzmir depreminde hayatını kaybeden Özgür Duman'ın eşi İpek Duman'dan duygulandıran paylaşım!
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İzmir’de, 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rızabey apartmanının Ekrem Özgür Duman'ın cesedi çıkarıldı. Duman'ın eşi Pınar Duman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla herkesi derinden yaraladı. 

Erkek cesedine ulaşıldı 

İzmir'de deprem faciasında yıkılan Bayraklı ilçesindeki Rızabey apartmanının enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarında saat 05.00 sıralarında bir erkek cesedine ulaşıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, cenaze moloz yığınının altından çıkartıldı. Yapılan kontrolde, ölen kişinin Ekrem Özgür Duman olduğu tespit edildi. 

Eşinden duygulandıran paylaşım

İzmir depreminde hayatını kaybeden avukat Özgür Duman’ın eşi İpek Duman sosyal medya hesabından yürek burkan bir paylaşımda bulundu. Duman, Sen olsan şöyle başlardın herhalde; “Sevgili kuşum...”Sen benim son 20 yılımsın, çocukluk arkadaşımsın.Bu sürede seninle evrildik, köklendik, dallanıp yükseldik. Her bir dala farklı bir duygu kondurduk. Kimi zaman komedi dizilerinde bile ağlayan Özgürkuş’um oldun, kimisinde fiskos yaptığım arkadaşım, sırdaşım. Elim kolum , uzanıp yetişemediğim yere boyum oldun.. Çok güzel sevildim sayende. Ama ben de yanıktım sana. Bir bakışınla baş başa kaldırdık kalabalık ortamlarda, bir gülüşün ısıtırdı her yeri... Bazen kızardım sana yavaş hazırlanıyorsun, beni bekletiyorsun diye. Şimdi sağ çıkacağını bilsem aylarca beklerim seni o enkazda.Sürekli sırtımı düzeltirdin dik dur, dik yürü diye. Kaç gündür omuzlarım çöktü be sevgilim... Seninle beraber hayatımdaki renk gitti, siyah beyaz ettin her şeyi... Ama bil ki, geriye çok güzel şeyler bıraktın. Hani kediyi sevmemi bile kıskanır, benim saçımı da öyle sev derdin ya; o kadar çok sevenin varmış ki... Öyle güzel anılar bırakmışsın ki herkeste... Ben de hep bir elinde çiçek, bir elinde midyeyle eve gelen halinle hatırlayacağım seni. O gülüşünü, gamzelerini, koridorda dans etmelerini..Hoşçakal sevgilim, yol arkadaşım... Hoşçakal iki gözüm... İpekkuş.'' notuyla duygulandırdı. 

Ünlü isimler de yorum yağdırdı 

İpek Duman'ın paylaşımı sanat camiasından da birçok ismi derinden yaraladı. Paylaşıma, Sevcan Orhan: rabbim sabır versin, okurken canım yandı...., Tuğba Erkoçlar: Ah yorumunda bulunarak,  Derya Baykal ise emoji koyarak yanıt verdi. 

 

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