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Oyuncu Tuba Ünsal ABD Başkanlık seçiminde Trump'a oy verenlere sert çıktı!

Tüm dünyada ilgiyle ve merakla takip edilen Amerikan seçimleri heyecanına Tuba Ünsal da dahil oldu. Ünsal, paylaşımıyla Trump'a oy verenlere yüklendi.

Oyuncu Tuba Ünsal ABD Başkanlık seçiminde Trump'a oy verenlere sert çıktı!
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ABD'nin yeni başkanını seçeceği seçimlerde Trump ve Biden arasındaki mücadele kıyasıya sürerken ünlülerin seçim paylaşımlarına Türkiye'den Tuba Ünsal da dahil oldu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Trump'ı ve ona oy verenleri eleştirdi.

"Milyonlarca insanın ölümüne neden oldu"

Trump'ın koronavirüs salgınını hafife alan tutumunu eleştiren Ünsal, "Trump gibi kadın düşmanı, egomanyak, çocuk tacizi davalarında adı geçen, dünyanın başına gelmiş en büyük balalardan Kovid'i bile kabul etmeyip milyonlarca insanın ölümüne neden olmuş bir liderin ikinci seçim döngüsünde halkından bu kadar büyük oy alması utanç verici.

"Kanye West'i destekleyenleri şakacı buluyorum"

Diğer tarafta da Biden gibi savaş yanlısı bir politikacıya oy vermek yerine Kanye West'i destekleyenleri de daha masum, daha şakacı bulmaktayım. Bütün 'bunlar bizi hiç ilgilendirmez' derseniz de haklısınız ama Trump konusunu bizim için global bir utanç haline getiren iklim ve çevre ile ilgili attığı adımlardır. Bugün küresel yaşadığımız bu Kovid felaketinden çok daha çözümsüzü başımıza gelmek üzere. İklim krizi, bu hızla tüketmeye devam edersek yakın bir gelecekte hayatımızı korkunç etkilemeye başlayacaktır. Yeşil alanları yakıp yıkmaya, yeni çevre düzenlemelerini yok saymaya, gezegenin doğal kaynaklarını hızla tüketmeye devam edersek gezegen ısınmaya devam edecek, deniz seviyesi yükselecek, ısınmaya bağlı birçok hastalık yaşam şeklimizi ciddi şekilde etkileyecektir ve tüm bu etkiler 50 yıl içinde görülmeye başlanıyor" ifadelerini kullandı.

 

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