Yanak sarkması nasıl giderilir yumurta akı maskesi ile mucizeye şahit olacaksınız! 

Genellikle 30'lı yaşlardan sonra görülmeye başlayan yanak sarkması çoğu kadın için oldukça can sıkıcı bir durumdur. Ani kilo kayıpları, aşırı sigara tüketimi ya da ilerleyen yaşla beraber ortaya çıkan bu durumu engellemek için sizde evde doğal yöntemlerden yararlanabilirsiniz. Peki yanak sarkması neden olur? Yanak sarkmasını engellemenin doğal yöntemleri neler? İşte tüm merak ettiğiniz soruların yanıtları elmaelma.com'da.

YANAK SARKMASINA NEDEN OLAN PEK ÇOK ETKEN VARDIR

Yanak sarkmasına neden olan pek çok etken bulunmaktadır. Bunlardan birkaçını sıralamak gerekirse; sürekli yağsız besinler tüketme, uykusuzluk,yanlış uyku pozisyonları,stres, üzüntü, depresyon, sağlıksız beslenme gibi etkenleri sayabiliriz.

YANAK SARKMASINA DOĞAL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SALATALIK MASKESİ

Salatalık maskesi cilde nem kazandıran maskelerden biridir. Bu etkisi ile birlikte cildi ferahlatmakta ve sarmklarında önüne geçmektedir. Yapmanız gereken tek şey, salatalığın yarısını rendeden geçirmek ve daha sonra süzüp ve suyunu çıkarmak. Arından bu suyu yüzünüze uygulamak ve kuruyana kadar beklemek. Hepsi bu kadar! Ilık suyla yıkayın sonuca inamayacaksınız.

YUMURTA AKI MASKESİ

Yumurta cildi doğal yollarla sıkılaştıran mucize besinlerden biridir. Yanak sarkmalarının önüne geçen bu mucize besini düzenli olarak yüzünüze uyguladığınızda sonuca siz bile inanamayacaksınız. Cildin parlamasına yardımcı olan ve gözeneklerinde sıkılaşmasını sağlayan yumurta maskesini yaparken yapmanız gereken tek şey, 2 adet yumurtanın beyazını köpük köpük olana kadar çırpmak ardından yüzünüze ve boynunuza uygulamak. Hepsi bu kadar!

LİMON MASKESİ

Kolajen üretimin artmasını sağlayan limon, cildin elasikliğini de artırarak cilt sarkmalarının önüne geçer.Taze sıkılmış limonun suyunu yüzünüze ve boyun bölgenize masaj hareketleri ile sürün. 10 dakika beklettikten sonra duru suyla yıkayın. Bu adımı günde 3 defa yapabilirsiniz.