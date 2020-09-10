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Damla çikolatalı fındıklı kurabiye nasıl yapılır çay saatlerinin yeni favorisi!

Damla çikolatası ve fındığın enfes harmonisiyle bayılacağınız kurabiye tarifini denemeye ne dersiniz? Damla çikolatalı fındıklı kurabiye tarifi içeriğimizde!

Damla çikolatalı fındıklı kurabiye nasıl yapılır çay saatlerinin yeni favorisi!
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Yanında ister sütle ister çayla keyifle tüketeceğiniz bir kurabiye tarifiyle daha sizlerleyiz. Fındık aromasıyla zenginleşen damla çikolatalı kurabiyeyi daha önce hiç yapmadıysanız muhakkak deneyin. Peki damla çikolatalı fındıklı kurabiye nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Mest eden lezzet damla çikolatalı kurabiye tarifi içeriğimizin devamında...

Malzemeler:

2 adet yumurta
1 çay bardağı esmer şeker
1 çay bardağı toz şeker
200 gram tereyağı
1 paket vanilin
1 paket kabartma tozu
1 büyük çay bardağı damla çikolata
1 fincan iri kıyılmış fındık
1 kase un (azar azar eklenecek)

Yapılışı:

Damla çikolata, fındık, tereyağı ve un hariç tüm malzemeleri karıştırma kabına ekliyoruz. Çırpma teli ile homojen bir karışım olana kadar karıştırıyoruz. Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını ekleyip elimizle karıştırıyoruz. Unu yavaş yavaş ekleyip ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Fındık ve damla çikolatayı da ekleyip karıştırıyoruz. Hamurdan parçalar koparıp şekil veriyoruz.
Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kurabiyelerimizin altı pembeleşene kadar kontrollü pişiriyoruz. Afiyet olsun.

 

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