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Uzun süre seks yapılmazsa vücutta neler olur?

Vajinanın, östrojen ile beslendiğini biliyor muydunuz? Çeşitli sebepler ile vajine zamanla şekil değiştirir...

Uzun süre seks yapılmazsa vücutta neler olur?
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Düzenli seks yapmak sadece ruhunuza iyi gelen bir durum değildir, uzmanlar düzenli cinsel hayatı olan insanların vücutlarının çok daha sağlıklı olduğunu her zaman söylüyor ancak ne yazık ki birçok insan düzenli bir cinsel hayatın sağlık açısından ne kadar önemli olduğunu bilmiyor ve önemsemiyor. Uzun süre seks yapmazsanız vücudunuz size mesajlar yollmaya başlar. Daha sık hasta olmak, depresyona girmek, stresli olma, libidonun düşmesi, kendinize olan saygının azalması, partnerinizle aranızda mesafe oluşması bunların başlıcalarıdır. Bir kadının üreme yıllarında vajina, östrojen ile beslenir. Östrojen, duvarı daha kalın hale getirir, cinsel birleşme ve doğum sırasında gerilmeyi sağlayan kıvrımlara sahiptir. Menapoz sürecinde östrojen seviyesi düşerken duvar incelir ve daha az kıvrımı olur.

Birçok kişi cinsel ilişki sırasında acı hisseder ve hissedilen acının kızlık zarının gerilmesinden kaynaklandığını düşünür. Ancak kızlık zarı vajinal ilişki yoluyla açık bırakıldıktan sonra, bir kadın ne kadar süre seks yapmadığı fark etmeksizin tekrar büyümez. Bir kadının yaşayabileceği acı, kuru bir birleşmenin ardından tekrar cinsel ilişki kurma korkususundan veya endişesindenden olabilir. Korku ve kaygı vajinismusa neden olabilir ve bu da cinselliği daha az zevkli hale getirir. 

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