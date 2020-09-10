Mantarlı patates graten nasıl yapılır şahane bir lezzet!

Patatesli tarifler ekonomik ve pratik lezzetlerin adeta kurtarıcısı oluyor. Kolaylığı ve lezzetiyle gönüllerde taht kuran patates graten de, patatesin en sevilen hallerinden biri. Bugün sizler için mantarlı patates graten yemeğinin tarifini paylaştık. Sevdiklerinizle keyifle tüketeceğiniz mantarlı patates graten tarifini aşağıda bulabilirsiniz. Şimdiden afiyetler olsun!

Mantarlı patates graten malzemeleri:

4 adet patates

400 gram kültür mantarı

1 diş ezilmiş sarımsak

2 çay kaşığı tuz

3 yemek kaşığı sıvı yağ

4 tatlı kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2,5 su bardağı süt

1/2 çay kaşığı karabiber

1 su bardağı kaşar peyniri(rendelenmiş)

Hazırlanışı:

4 adet patatesin kabuklarını soyun. Sonra bir parmak kalınlığında dilimleyip 20 dakika soğuk suda bekletin. Pişirme öncesinde suyunu süzdürüp, kağıt havluyla kurulayın. Mantarların sap kısmını çıkarıp zar kısmını aşağıdan yukarı doğru soyun, dörde bölün. Patatesleri kızgın yağda 6 dakika kızartın. Ayrı bir tavada 2 yemek kaşığı sıvı yağı kızdırın. Mantarları ekleyin. Mantarları suyunu salıp çekene kadar pişirin. Ardından ezilmiş sarımsak ve 1 çay kaşığı tuz ile tatlandırın.

Beşamel sos için çukur bir tencereye 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve terayağını koyun. Tereyağı eridikten sonra unu ekleyin ve iki dakika boyunca kavurun. Ardından karıştırarak sütü ekleyin. Tuz ve karabiberi ekledikten sonra kaynayana kadar pişirin. Küçük boy borcama kızarttığınız patatesleri ve mantarları yerleştirin. Üzerine beşamel sosu döküp kaşar peynirini serpiştirin. 185 derece fırında 15 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra bir müddet dinlendirerek servis edin, afiyet olsun!