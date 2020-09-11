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Ziynet Sali kimdir sahil pozuyla takipçilerinden tam not aldı!

Kıbrıs'ta tatil yapan ünlü şarkıcı Ziynet Sali tatil pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Sali'nin sahilde verdiği poza sevenlerinden beğeni yağdı

Ziynet Sali kimdir sahil pozuyla takipçilerinden tam not aldı!
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Eşi Erkan Erzurumlu ile tatilin tadını çıkaran Ziynet Sali, Instagram hesabından da sık sık fotoğraf paylaşıyor. Eşiyle verdiği pozları takipçilerinden büyük ilgi gören Sali, deniz kenarında paylaştığı fotoğrafla da hayranlarından tam not aldı.

Sahil pozuna takipçilerinden büyük ilgi

Sali, deniz kenarında çekildiği kareyi "Kadınlar dünyayı değiştirir" notuyla yayınladı. Şarkıcının paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi. Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada üç haftalık hamile olduğu iddia edilen Ziynet Sali, hayranlarını sevince boğan bu haberi yalanlamıştı.

 

Ziynet Sali kimdir?

Ziynet Sali, 29 Nisan 1974 tarihinde Kuzey Kıbrıs’ta doğdu ve akabinde ailesiyle İngiltere’ye gitti. Yaklaşık 6 yıl Manchester’da yaşadı. Sonra ailesiyle Kıbrıs’a taşındı. 1994 yılında İstanbul’da konservatuara giren Ziynet Sali, o yıllarda amatör olarak şarkıcılığa başladı. 1999 yılında Konservatuar’ı 4. lükle bitirdi.

İlk albümünü 2000 yılında çıkaran Ziynet SALİ’nin 6 albüm ,7 single , 1 compilation albümü ve bir Konser DVD’si mevcuttur. SALİ’nin 3.albümündeki “Zordur Oğlum” isimli şarkısı 2006 yılında italyada internet üzerinden düzenlenen “Euro Dance” şarkı yarışmasının halk oylamasında birincilik kazandı.

2010’da yılında çıkardığı “Rüya” isimli 2. single’ı verilerine göre yılın en çok çalınan şarkısı oldu ve Türkiye’nin en önemli müzik kanalı Kral Tv’den ödül aldı. 2012 yılında çıkardığı “Sonsuz Ol” isimli albümündeki ”Her şey Güzel Olacak” isimli şarkının video klibi Kral TV tarafından yılın en iyi video klibi seçildi.

2015 yılında X Factor isimli yarışmanın jüri üyeliği yaptı. Birçok Üniversite ve özel kurumdan başarı ödülleri alan Ziynet SALİ son olarak 2016 yılında Hamburg’da düzenlenen DAFBAMA müzik ödüllerinde "Akdeniz'in En İyi Kadın Sanatçı" ödülüne layık görüldü.

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