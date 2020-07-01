D vitamini eksikliği belirtileri neler? Teni koyu olanlarda görülüyor!

Kas kemik üzerinde oldukça etkili olan D vitamini eksikliği dikkat edilmesi ve önemsenmesi gerekmektedir. 'koyu tenli insanlarda D vitamini eksikliği söz konusu olabilir' diyen Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, D vitamini hakkında bilinmesi gerekenleri bir araya getirdi! Vücutta önemli bir yeri olan D vitamini belirtileri ve dikkat edilmesi gerekenlere göz atmak için haberin devamına göz atabilirsiniz. İşte D vitamini hakkında bilgi sahibi olmanız gerekenler!

Kemiklerin gelişimi ve güçlenmesi için diyette yer alan kalsiyum ve fosforun bağırsaklardan emiliminin iyi olması gerektiğini ve bu minerallerin emiliminde de D vitaminine ihtiyaç duymaktadır. D vitamini eksikliği çocuklarda ‘raşitizm’ ve yetişkinlerde ‘osteomalaz’ denilen kemik hastalıklarına neden olabilir.

Esmer Tenliler Güneşte Uzun Süre Kalmamalı!

D vitamini almanın en kolay yolunun cildin doğrudan güneş ışığına, özellikle de ultraviyole B ışınlarına maruz kalmasıdır. Güneşte kalma süresi cildin özelliklerine göre değişir. Açık tenli kimselerin cildi genellikle 30 dakika içinde pembeye dönmeye başlayacağından, vücudun ihtiyaç duyduğu D3 vitamini üretmek için sadece 15 dakika güneşe maruz kalmaları yeterli olur. Esmer tenli kimselerin D vitamini üretmek için güneşte kalma süresi daha uzun olabilir.

D Vitamini Eksikliğinde Hangi Belirtiler Olur?

D vitamini eksikliğine neden olan etmenler arasında ten rengi ve vegan olmanın yanı sıra cildin güneş görmesini engelleyecek kıyafetler giymek, güneş ışığının daha az olduğu kuzey bölgelerinde yaşamak, obezite veya gastrik bypass ameliyatı, emzirilen ve D vitamini takviyesi almayan bebekler, gebelik ve yaşlanmanın yer alıyor. Genellikle kemiklerde ağrı, yorgunluk gibi yakınmalara neden olabilir. Bazen de hiçbir belirtisi olmayabilir.

Somon, uskumru gibi yağlı balıklar D vitamini yönünden zengin

Genel olarak güneş ışığına maruz kalmanın vücudun ihtiyaç duyduğu D vitamini almak için en iyi yol olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Atasoyu, “D vitamini içeren yiyeceklerin tüketimi de çok yeterli olmamakla birlikte oldukça yararlı. Somon, uskumru gibi yağlı balıklar, mısır gevreği, süt, yumurta sarısı, portakal suyu, tahıl, sığır karaciğeri ve yoğurt D vitamini yönünden oldukça zengin besinler arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.

Anne sütü ile beslenen bebeklere D vitamini takviyesi yapılmalı

İnsan anne sütündeki D vitamini miktarının oldukça az olduğuna değinen İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Bebekler doğrudan güneş ışığından korunmalı ve güneş kremi kullanmaları gerektiğinden, genellikle bu takviyeden yeterince vitamin alamazlar. Amerikan Pediatri Akademisi (AAP), anne sütü ile beslenen bebeklerin günde 400 IU D vitamini takviyesi almalarını önerir. Bu konuda çocuk uzmanınızdan destek almanız uygun olur” dedi.

D Vitaminin Fazla Olunca Hastalığa Neden Olabiliyor!

D vitamininin aşırı dozda alınmasının da eksikliği gibi çeşitli rahatsızlıklara neden olabildiğini vurgulayan Doç. Dr. Atasoyu, “Vücutta çok fazla D vitamini varsa, kalsiyum seviyeleri yükselir ve hiperkalsemiye neden olabilir. Hiperkalsemi iştahsızlık, fazla miktarda idrara çıkma, böbrek yetmezliği, kalp ritm bozukluğu, susuzluk hissi, kabızlık, bulantı-kusma, bilinç kaybı, koma gibi ciddi durumlara yol açabilir” şeklinde konuştu.