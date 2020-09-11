Müzik Öğretmeninden Yeni Single!

İzmir doğumlu, Ege Üniversitesi Konservatuarı Türk müziği ses eğitimi bölümünden mezun olan, uzun yıllardır söz ve besteleri ile geniş bir arşive sahip , iyi yorumu ile dikkat çeken Sema İnal; yeni single çalışması olan ‘’Ellere Gitti’yi müzikseverlerin beğenisine sundu.

Yapımcılığını ve prodüktörlüğünü Yusuf Öztürk ‘ün yaptığı, sözü Sema İnal ‘a müziği Sema İnal , Ceydar’a , düzenlemesi ise yine Ceydar’a ait olan ‘’Ellere Gitti’’ Goed Music etiketiyle tüm dijital platformlarda ve Netd Youtube kanalında yerini aldı.

Video klip ; Ferra Visuals yönetmenliğinde çekildi. Çok yakında sahne performansları ile dinleyici ile buluşacak olan Sema İnal ‘ın yeni şarkısının video klibi müzik kanallarında yerini almaya hazır…