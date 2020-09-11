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Aslıhan Turan, oğlu Asil Aslan'ın yüzünü ilk kez gösterdi!

Futbolcu Arda Turan ile 2018'de evlenen Aslıhan Turan, ikinci çocukları Asil Aslan'ı 3 ay önce kucaklarına aldı. Turan, oğulları Asil'in yüzünü ilk kez gösterdi

Aslıhan Turan, oğlu Asil Aslan'ın yüzünü ilk kez gösterdi!
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2018 yılında çocukluk arkadaşı Aslıhan Doğan ile evlenen Arda Turan, kısa bir süre ilk çocukları Hamza Arda'yı kucaklarına almıştı. Galatasaray'a transfer olan ünlü futbolcu Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan Turan'ın ikinci oğulları Asil Aslan, Haziran'da dünyaya gelmişti. Aslıhan Turan, daha önce fotoğrafını hiç paylaşmadığı oğlunun yüzünü gösterdi.

Asil Aslan 3 aylık oldu

Zaman zaman sosyal medya platformu Instagram'da mutlu aile pozlarını paylaşan Aslıhan Doğan Turan, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Turan, oğlu Asil Aslan'ın üç aylık haliyle fotoğrafını sosyal medyada yayınladı.

"Hiç ara vermeyi düşünmüyoruz"

Geniş bir aileye sahip olmak isteyen Aslıhan Doğan Turan, "Arda ile ilk çıkmaya başladığımızda beş çocuk istediğimi açıkça söyledim. Arda gülmüş, 'O zaman çok çalışmam lazım' demişti. Henüz yeni doğum yaptım. Ama hiç ara vermeyi düşünmüyoruz" demişti. 

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