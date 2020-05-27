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Yüz yogası nedir göz çevresindeki sorunları yok ediyor!

Yüzünüzdeki kasları çalıştırarak yaşlanmayı engelleyebileceğinizi biliyor muydunuz? Masrafsız, kolay bir yöntem olan yüz yogasını sizin için araştırdık!

Yüz yogası nedir göz çevresindeki sorunları yok ediyor!
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Yüz yogası yüzdeki kasları çalıştırarak göz çevresindeki kırışıklıklardan, göz altı torbalarından ve çizgilerden kurtulmayı amaçlıyor. Yüzünüzde yapacağınız egzersizler, pahalı kozmetik ürünlere olan ihtiyacınızı ortadan kaldıracak. Çevresel faktörler, genler, yaşam koşulları yaşlanma belirtileri kırışıklıkları etkileyen nedenlerdir. Göz çevresi problemlerinden kurtulmanın en kolay ve masrafsız yolu ise yüz yogasından geçiyor. Peki yüz yogası nasıl yapılır? İşte yanıtı...

Yüz yogası tekniği

İlk adım: Her iki orta parmağınızı kaşlarınızın iç köşesine bastırın. Ardından işaret parmaklarıyla kaşların dış köşelerine baskı uygulayın.

2. adım: İşaret ve orta parmağınızı göz ve kaş bitiminize yerleştirin ve hafifçe bastırarak göz çevrenizin rahatlamasını sağlayın.

3. adım: Gözlerinizin çevresine parmak uçlarınızla C şekli oluşturun ve hafifçe bastırın. Alnınızı serbest bırakın ve gözlerinizin açabildiğiniz kadar açın.

4. adım: Parmaklarınızla kaşlarınızın başlangıç ve bitiş noktalarında V harfi oluşturun, bastırarak çekin ve gözlerinizi kısabildiğiniz kadar kısın

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