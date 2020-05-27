Kapari nedir vücuttaki ödemin atılmasını sağlıyor!

Kapari meyvesi, ülkemizde Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yetiştiriliyor. Gebre otu ismiyle de anılan kapari güneşi seven bir bitkidir ve duvar diplerinde bile rahatlıkla yetişebiliyor. Genellikle turşusu yapılarak tüketilen kapari meyvesi, sağlık açısından da çok faydalı. Özellikle ödem atmada kapari meyvesi bulunmaz bir besin. Gelin kapari meyvesinin faydalarına birlikte göz atalım!

Yorgunluğu giderir, kilo verdirir

Yüksek lif oranı sayesinde sindirim sistemini düzenler ve kilo vermek isteyenler için yardımcıdır. Tokluk hissi sağlar ve vücuda enerji verir, yorgunluk hissini azaltır.

Ödem attırıcı etki

Kapari, flavonoid maddesi ve yüksek oranda antioksidan içeren bir besindir. Bu sayede vücuttaki tüm serbest radikallerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Vücuttaki ödemin atılmasını sağlar.

Karaciğer yağlanmasının önüne geçer

Kapari, içerdiği yüksek lif oranı sayesinde karaciğer yağlanmasının önüne geçerek mevcut olan karaciğer yağlanmasının da azalmasına katkı sağlar.

Kanseri önlüyor

Trombosit sayısını arttırdığı için kanser hastaları için şifalı olan kapari, en çok flavonoid içeren gıdalardan biridir.

MS hastalığının tedavisi

A ve E vitamini başta olmak üzere vitamin yönünden zengin olan kapari bitkisinin MS hastalığına iyi geldiği biliniyor.

Cinsel gücü artırır

Kapari, afrodizyak etkili besinlerden biridir. Cinsel gücü artırıcı etkisiyle cinsel sağlığın korunmasına yardımcı olur.