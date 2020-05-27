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Pınar Altuğ kaç yaşında paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı ne o buruş buruşsun!

Sosyal medya hesabından yeni bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, yine kötü yorumlara maruz kaldı.

Pınar Altuğ kaç yaşında paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı ne o buruş buruşsun!
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Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından linç edilmeye devam ediyor. Zaman zaman kendisine gelen olumsuz yorumlara dayanamayan Altuğ, takipçilerini ifşa ediyor. Son olarak Instagram hesabından bir fotoğrafını "Tam 2 ayın sonunda kuaförüne kavuşup röflesini yaptırmış mutlu Pınar" notuyla paylaşan Altuğ'a bir takipçisi "Ne o buruş buruşsun" yazdı.Olumsuz yorum yapanlara diğer takipçileri ise tepki gösterdi.

''Eşime ve kızıma uzanacak dili koparırım''

Sosyal medyada olumsuz eleştirilere maruz kalan Pınar Altuğ, hayattaki kırmızı çizgisinin aile olduğunu belirterek, "Zaman zaman fevri tepikler veriyorum, birilerinin bizim gerçek insan olduğumuzu, bizim de incinebileceğimizi görmeleri gerekiyor. Yüz yüze sarf edemeyecekleri lafları klavye başında yazmaları bir yere kadar. Bu konuda hiç toleransım yok. Kızım ve kocam en kıymetli iki şey, onlar can parçalarım. Onlara uzanacak dili koparırım" diyerek takipçilerini uyarmıştı.

''Ne o buruş buruşssun''

Pınar Altuğ, son olarak Instagram hesabından bir fotoğrafını "Tam 2 ayın sonunda kuaförüne kavuşup röflesini yaptırmış mutlu Pınar" notuyla paylaştı. Bir takipçisi ise Altuğ'a "Kuaför çıkışı, bir de estetikçiye gitsen iyi olurdu. Ne o buruş buruşsun" diye yazdı. Olumsuz yorum yapanlara diğer takipçileri ise tepki gösterdi.

Pınar Altuğ kimdir? 

2 Eylül 1974 doğumludur.Liseyi Saint Benoît Fransız Lisesi"ni bitirdi. 1994'de Miss Turkey seçildi.Pınar Altuğ, çocuklar duymasın adlı dizide tanındı ve türk halkının sevdiği bir isim haline geldi.Mankenlik kariyerine henüz lise ikinci sınıftayken başladı. 17 yaşındayken babası vefat etti. Liseden mezun olduktan sonra İstanbul’da İşletme bölümünü okudu.21 yaşındayken ”Miss Turkey” adlı yarışmada birinci olarak adını iyiden iyiye duyurmaya başladı. Türkiye güzeli seçildikten sonra öğrenimini yarıda bıraktı. Sunuculuk kariyeri 1995 yılında magazin programları sunmasıyla başladı.Asıl çıkışını 2002 yılında yayınlanan ”Çocuklar Duymasın” adlı dizide canlandırdığı Meltem karakteriyle yaptı.Dizi Türkiye’de izlenme rekorları kırdı ve 2005 yılına kadar yayınlanmaya devam etti. Meltem karakteriyle şöhreti yakaladı ve büyük firmaların reklam yüzü oldu.2008 yılında Yağmur Atacan ile evlendi. Yaş farkı nedeniyle bu evlilik uzun süre konuşuldu.

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