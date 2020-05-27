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Hatice Şendil kimdir bayram pozuyla sosyal medyayı salladı!

Hatice Şendil, bahçesinde çekildiği pozları 'Hayat bayram olsa' açıklamasıyla takipçileriyle paylaştı. 36 yaşındaki oyuncunun pozlarına binlerce beğeni yağdı.

Hatice Şendil kimdir bayram pozuyla sosyal medyayı salladı!
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Oyuncu Hatice Şendil, 2015 yılında meslektaşı Burak Sağyaşar ile evlendi. Çiftin bu evliliğinden 2017 yılında Can adını verdikleri oğulları dünyaya geldi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan 36 yaşındaki Hatice Şendil, önceki gün evinin bahçesinde çekilen pozlarını paylaştı.

Bayram pozlarına beğeni yağdı

Şendil'in evinin bahçesinde 'Hayat bayram olsa' notuyla paylaştığı pozlara takipçilerinden kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi. 

Mutlu evliliğin sırrı aynı hayattan keyif alabilmek

5 senedir Burak Sağyaşar ile mutlu bir evlilik sürdüren Hatice Şendil, evlilikle ilgili bir soruya şu yanıtı vermişti:"Durumlar, duygular değişiyor. Değiştikçe yerlerine yeni bir şeyler koymayı öğreniyoruz. Can’la birlikte başka bir enerji, aşk geldi. İkimiz de birbirimize yaptığımız sürprizleri çok seviyoruz. Güzel oyuncu, mutlu evliliğin sırrını, "Aynı hayattan keyif alabilmek" diye tanımlamıştı.

Hatice Şendil kimdir?

Aslen Antalyalı olan Hatice Şendil, 2 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Antalya'da büyüyen Şendil'in 2 kız kardeşi var. Üniversite eğitimini işletme üzerine aldı. 2001 yılında yapılan Miss Turkey yarışmasına katıldı ve burada 3. Oldu. Ardından katıldığı Avrupa Güzellik Yarışması Miss Europe yarışmasında dördüncü oldu. 

2008 yılında Necati Şaşmaz'ın Polat Alemdar rolü ile başrolde olduğu "Kurtlar Vadisi Pusu" adlı dizide Ebru Alemdar rolünde oynadı.

2010 yılında Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşler isimli romanından esinlenerek yazılmış olan "Karadağlar" dizisinde Erdal Özyağcılar, İbrahim Çelikkol, Korel Cezayirli, Burak Sağyaşar, Ahmet Rıfat Şungar, Güzin Özyağcılar ile birlikte oynadı. Gülhayat karakterini canlandırdı. Hatice Şendil, 29 Ekim 2014 tarihinde oyuncu ve yapımcı Burak Sağyaşar ile nişanlandı. 29 Mayıs 2015 tarihinde oyuncu Burak Sağyaşar ile evlendi.

 

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