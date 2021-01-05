Hamilelik döneminde ağız ve diş sağlığı neden önemli uzmanlar uyarıyor!

Hamilelikte hormonlardaki ani yükseliş diş ve ağız sağlığı üzerinde de çeşitli problemlere yol açabiliyor. Gebelik döneminde tükürüğümüzün daha asidik bir hale geldiğini belirten Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar "Ağız hijyeninin yeterli derecede sağlanamadığı durumlarda diş eti hastalıkları ve çürükler gelişebilir" diyerek anne adaylarına çok önemli uyarılarda bulundu

1-Artan hormonlar diş etlerini hassaslaştırıyor

Hormon seviyelerindeki ani artış diş eti iltihaplarına eğilimi artırır. Eğer dişler ve diş etleri üzerinde biriken plak yeterince temizlenemezse kolaylıkla diş eti iltihabı, diş etinde hamilelik tümörü gelişebilir. Gebelik öncesi tedavi edilmemiş ciddi diş eti rahatsızlıkları olan hamile kadınlarda ise erken doğum ya da düşük doğum ağırlıklı bebek sahibi olma riski vardır. Bu nedenle gebelik öncesi iyi bir ağız hijyeni rutininin kazanılmış olması ve diş eti tedavilerinin yapılmış olması önemlidir.Bu nedenle gebelik öncesi iyi bir ağız hijyeni rutininin kazanılmış olması ve diş eti tedavilerinin yapılmış olması önemlidir.



2-Tükürük daha asidik hale geliyor

Gebeliğin özellikle ilk dönemlerinde görülen kusma ağız içinde asidik bir ortam oluşturarak dişlerde aşınmalara, hassasiyetlere ve çürüklere sebep olabilir. Özellikle kusmayı takiben hemen dişleri fırçalamak diş yüzeyindeki aşınmaları artırabilir. Bu nedenle kusma sonrası ağız bol su ile çalkalanmalı ve dişler yarım saat sonra fırçalanmalıdır.Ayrıca hamilelik süresinde tükürüğün daha asidik özellikler göstermesi dişleri çürüğe daha yatkın hale getirir. Doğru ağız bakımı ile yeni çürüklerin oluşumu engellenebileceği için anne adayının ağız bakımını gebelik öncesi düzene oturtmuş olması önemlidir.



3-Diş eti kanamaları artırıyor

Diş eti sorunu nedeniyle dişetleri kanayan, dişlerinde hassasiyet sorunu olan anne adayı dişlerini fırçalamaktan kaçınabilir. Ağız hijyeninin yeterli derecede sağlanamadığı durumlarda diş eti hastalıkları ve çürükler gelişebilir.



4-Yenilen besinler dişlerde çürüme riskini artırıyor

Değişen beslenme alışkanlıkları ve çürük yapıcı özellikli gıdaların sık tüketimi (sık ara öğünler ve tatlı gıda tüketiminin artması, kuru meyve gibi) diş çürüklerinin oluşma riskini artırır. Bu nedenle bu besinlerin tüketimi sonrası ağız hijyenini doğru şekilde sağlamak çok önemli.