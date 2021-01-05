Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı!

Acun Ilıcalı'nın kendisinden tam 30 yaş küçük olan sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, ailesiyle çekilen fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı. Altunkaya'nın, annesi ve kız kardeşleriyle yılbaşı temalı kazak giydiği görüldü.

Tv8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'nın (51) sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya (21), ailesiyle çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Altunkaya'nın geçtiğimiz günlerde anne-baba ve kardeşleriyle olan karesindeki detay ise dikkat çekti.

ANNESİ VE KIZ KARDEŞLERİYLE YILBAŞI TEMALI KAZAK GİYDİ

Çağla Altunkaya, annesi ve kız kardeşleriyle yılbaşı temalı kırmızı kazak giydiği görüldü. Altunkaya'nın babası ise aynı temalı yeşil renkli kazak tercih etti.

"O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL" PROGRAMINDA ACUN'U YALNIZ BIRAKMADI

Altunkaya, "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel" programında sevgilisi Ilıcalı'yı yalnız bırakmamıştı. Geri sayım yapılırken, ikilinin yanak yanak öpüştüğü anlar, sosyal medyanın gündemine gelmiş, çok konuşulmuştu.

Kaynak: Snob Magazin