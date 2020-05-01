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İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı!

İngiliz model Cara Delevingne, "Şimdi çılgınca bir şey yapacağım" diyerek sosyal medya hesabından telefon numarasını paylaştı.

İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı!
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İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medya hesabından bir video yayımladı. Takipçilerine seslenen ünlü model, "Herkese selam, umarım iyi ve güvendesiniz. Bazılarınız biraz çılgın olduğumu biliyor, o nedenle şimdi çılgınca bir şey yapacağım. Telefon numaramı paylaşacağım, böylece bana mesaj atabilirsiniz. Beni takip edin" dedi. Paylaştığı linke tıklayıp mesaj atanlar ise gerçekten Cara ile konuşmaya başladılar. Ünlü modelin takipçileri telefonu açan ses karşısında neye uğradıklarını şaşırdılar. 

"Cara Delevingne ile mesajlaştığıma inanamıyorum"

Paylaştığı linke tıklayıp mesaj atanlar ise gerçekten Cara ile konuşmaya başladılar. Ünlü model, gelen mesajları paylaşmayı da ihmal etmedi. Mesajların içeriğinin çoğu, "Bu gerçekten çalışıyor mu?" sorusunu sorandan, "Cara Delevingne ile mesajlaştığıma inanamıyorum" gibi cümleler olduğu görüldü. Delevingne, tüm mesajlara yetişemediğini ama atılan her mesajı ayrı ayrı sevdiğini dile getirdi.

 Kaynak: Hürriyet 

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