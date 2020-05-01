Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi ile olan yeni fotoğrafları sosyal medyayı salladı!

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel 4 ay önce ilk bebeğini kucağına almıştı. Gamze Erçel bebeğine Aylin Mavi adını verdi. Hande Erçel'in yeğeninin annesinden çok kendisine benzemesi ise sosyal medyada epey gündem olmuştu. Geçtiğimiz günlerde yeğeni ile fotoğraflarını paylaşan Hande Erçel yeni bir paylaşım daha yaptı. Ünlü oyuncunun fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.

Yeğeni ile olan fotoğraflarına beğeni yağdı

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, geçtiğimiz Aralık ayında kızı Mavi Aylin'i kucağına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Bebeklerinin ilk fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Gamze Erçel, birçok takipçisinden 'aynı teyzesi' yorumunu almıştı. Geçtiğimiz gün Hande Erçel ise yeğeni ile yeni bir fotoğraf karesini takipçileriyle paylaştı. Erçel'in paylaşımına kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağdı.