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Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç eleştirilere sert çıktı!

Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere 'aç köpekler' diyerek sert çıktı.

Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç eleştirilere sert çıktı!
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Yaptığı yardım ve çıkışlarla sık sık gündeme gelen fenomen Murat Övüç, Instagram hesabından oğluna aldığı bir arsanın tapusunu paylaştı. Övüç'ün İzmir'den dediği arsanın tapusunu yakınlaştıran kişiler, tapunun Küçükçekmece'deki bir arsaya ait olduğunu gördü. Tapuları karıştıran fenomen ise yaptığı paylaşımı hemen kaldırdı. Ünlü sosyal medya fenomeni çok tepki alınca gelen tepkilere daha fazla dayanamadı ve tapuları paylaşarak "Aç köpekler" diyerek sitem etti.

Çeşme'de dediği arsa kıraç'ta çıktı 

Son zamanlarda Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, oğluna aldığı bir arsanın tapusuyla paylaşım yaptı. "Çeşme'de deniz kenarında oğluma arsa aldım" diyen Murat Övüç'ün elindeki tapuya dikkatli bakılınca arsanın aslında Esenyurt Kıraç'ta olduğu ortaya çıktı. Övüç, '144 metrekare hisseli' yazan bu arsanın gündeme gelmesi ve Çeşme'de olmadığının anlaşılmasından sonra videoyu kaldırdı.

''Aç köpekler''

Sert mizahıyla tanınan Murat Övüç, kısa sürede gündem olunca bu sefer oğluna ait olan tüm tapuları paylaşarak "Aç köpekler neyin peşindesiniz. Tapular karışmış, çok olunca karışabiliyor" dedi.

 

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