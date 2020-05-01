Ramazan'da yapılan hatalar soğuk su içerseniz...

Ramazanın gelmesiyle birlikte beslenme düzenlerimiz değişti, iftar ve sahur olmak üzere 2 ana öğünle günlerimizi geçirmeye başladık. Peki ama bu hızlı beslenme düzeni değişimi sırasında neler yapmamız gerekiyordu, nelere dikkat edip nelerden kaçınmalıydık? Tüm gün oruç tutmanın verdiği iştahla iftarda fazla kaçıranlar da oldu, bütün gün bir şey yiyemeyeceğini düşünüp sahurda tıka basa yiyenler de... Oysa iftar ve sahurda dikkat etmemiz gereken öyle çok şey var ki... Sağlığınızı tehlikeye atmamak, rahat bir mideyle uyuyup uyanmak için iftar ve sahurda şu hatalardan kaçınmalısınız mesela...

Sahura kalkmadan oruç tutuyorsanız...

Ramazan hangi mevsime denk gelirse gelsin, sahura kalkmadan oruç tutmak aslında vücudunuza yaptığınız bir kötülük. "Gece bol bol suyumu içer yatarım, bana yeter." diye düşünmeyin, gün içinde vücudunuzun ihtiyacı olan enerjiyi bulmasını sağlamak için sahura mutlaka kalkın, yumurta gibi besleyiciliği ve doyuruculuğu yüksek yiyeceklerle öğününüzü tamamlayın. Bol bol su içmeyi de ihmal etmeyin tabii.

Uyumak

Sahurda bol bol yemek yedikten ve bardak bardak su içtikten sonra hemen uykuya geri dönmek de hata. Evet, belki uykusuzluğa dayanamıyorsunuz, belki sabah erkenden kalkmanız gerektiğinden uyumak için 1 dakika bile kaybetmek istemiyorsanız ama yemek yedikten hemen sonra uyumak, sindirim sisteminiz açısından oldukça zararlı. O kadar yedikten sonra hemen uykuya geçildiğinde sindirim sistemi gerektiği kadar çalışmıyor, bu da bağırsaklarınızdan midenize birçok organınıza zarar veriyor. O yüzden sahur yemeğinin ardından bir süre uyanık kalmaya özen göstermeniz gerekiyor.

Sahurda reçel ve beyaz ekmek tüketmek

Sahurda susatmayan yiyecekler tüketmeye, bu nedenle de daha çok kahvaltı gibi sahur sofraları hazırlamaya çalışıyor olabilirsiniz. Ama kahvaltı sofrası hazırlıyorsunuz diye sofraya reçelleri sıra sıra dizmemeli, mümkün olduğunca beyaz ekmek ve pide tüketmemelisiniz. Çünkü karbonhidratı bol yiyecekler kan şekerini hızlıca değiştirir, bu da erkenden acıkmanıza ve hızla kilo almanıza neden olur, bizden söylemesi.

Midyeye bir anda yüklenmek

Bütün gün oruç tutmanın verdiği iştahla iftar sofrasına oturunca kalkmak istemiyor, sofradaki her şeyden yemek istiyorsunuz belki. Oysa uzun süren bir yemek yememe zamanının ardından midenize bir anda o kadar yüklenmemeniz gerekiyor. Bu nedenle iftarda orucunuzu açarken hafif iftariyeliklerle başlamanız, ardından ılık bir çorba içip en az 15 dakika ara vermeniz öneriliyor. 15 dakika sonra zaten kendinizi tok hissedecek, sofradaki diğer yiyeceklerden ölçülü bir şekilde yiyeceksiniz. Mis.

Orucunuzu soğuk suyla açıyorsanız...

Malum, ramazan yaz aylarına, sıcak havalara denk geliyor son yıllarda. Bu nedenle tüm gün susuz kalan bünyeler için en uygun oruç açma içeceği su oluyor. Ama dikkat etmeniz gereken önemli bir konu var: Orucunuzu açarken içtiğiniz su kesinlikle buz gibi bir su olmamalı.

Çünkü soğuk su, hücreleri bir anda şaşkına çeviriyor ve doğru bir şekilde çalışmalarının önüne geçiyor. Bu da yemek borusundan tutun da mideye kadar vücudumuzun birçok yerine zarar veriyor, bağışıklık sistemini devre dışı bırakarak hastalıkların oluşmasına neden oluyor. Bu yüzden orucunuzu oda sıcaklığında bir suyla açmanız büyük önem taşıyor.

İftarda sıcak pide yemek

Kabul ediyoruz, ramazan pidesi dediğin şöyle sıcak sıcak yendiğinde, içine bolca tereyağı sürüp eritildiğinde güzel. Ama ne yazık ki iftarda pideyi el yakar sıcaklıktayken yememek gerekiyor. Çünkü sıcak pide, hazımsızlıktan reflüye dek birçok soruna neden oluyor. Aynı şekilde pideyi ölçülü yemek de önemli. Zira pide de bolca karbonhidrat olduğundan kan şekerinizi hızla değiştirme özelliğine sahip. Aman dikkat.

Şerbetli tatlılar

Geleneksel ramazan sofrası deyince akla ilk düşen tatlılar şerbetli tatlılar oluyor. Ama her iftar yemeğinin ardından şerbetli tatlı yemek aslında büyük bir hata sayılıyor. Çünkü şerbetli tatlılar, içlerindeki yoğun şeker nedeniyle kan şekerinin dengesini bozuyor. Uzun vadede bu durum kilo almadan mide yanmalarına, hatta reflüye kadar çeşitli sorunlara yol açıyor.

İftardan sonra tatlı yemeden duramam diyenlerdenseniz yemeğin en az 45 dakika sonrasında meyve yiyerek tatlı yeme isteğinizi bastırabilirsiniz.

Ağır egzersizler

Oruçluyken gün içinde ya da iftardan sonra vücudunuzu zorlayacak aktivitelerden kaçınmalısınız. Çünkü bu tür spor ve faaliyetler kan akış hızında değişimler yaratarak kalp ritim bozuklukları gibi ciddi değişimlere neden olabiliyor. Aman diyelim, ramazan boyunca hem oruç tutacak hem de spor yapmaya devam edecekseniz iftar ardından yapacağınız hafif yürüyüşlerle yetinmelisiniz.

Bardak bardak çay içmek

Birçoğumuz çay tiryakisiyiz, doğruya doğru. Ramazan boyunca gün içinde içemediğiniz çayları da iftarla sahur arasına sıkıştırmaya çalışıyor olabilir, demlikler dolusu çay içiyor olabilirsiniz. Ancak çay, hem demir emilimini azalttığı hem de tansiyonu yükselttiği için çok da içilmemesi gereken bir içecek. İftar sonrası ölçülü bir şekilde çay içmeniz gerektiğini söyledik ama bunu da söylemeden geçmek olmaz. İftar sonrası içtiğiniz çayın ocaktan yeni alınmış olmasına dikkat ediyor, sıcak sıcak çay içiyorsanız büyük hata ediyorsunuz. Zira sıca çay tıpkı sıcak pide ve çorba gibi yemek borunuza ve midenize tahmin ettiğinizden çok daha fazla zarar veriyor. Bu nedenle çayın kaynarken değil biraz daha ılıdıktan sonra içilmesi öneriliyor, aklınızda bulunsun.