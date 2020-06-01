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Defne Samyeli kimdir bomba aşk itirafı kendimi büyüyor gibi hissediyorum!

Saba Tümer'in canlı yayınına katılarak aşk hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Defne Samyeli itirafıyla sosyal medyada gündem konusu oldu.

Defne Samyeli kimdir bomba aşk itirafı kendimi büyüyor gibi hissediyorum!
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Cem Yılmaz'la yaşadığı ayrılık sonrasında uzun bir süre gündemden düşmeyen Defne Samyeli, ayrılık sonrası ilk kez konuştu. Saba Tümer'in canlı yayınına katılarak aşk hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Samyeli, sözleriyle sosyal medyada gündem oldu.  Samyeli, “Ben her bahar aşık olurum. Şu an aşık değilim ama olabilirim. Şarkı da söylenen gibi aşık değilim olabilirim'' dedi. 

''Kendimi büyüyor gibi hissediyorum'' 

Saba Tümer’in canlı yayınına katılan Samyeli, “Aşka inancın kaldı mı?” sorusuna, “Tabii, sevilebilmek, aşık olabilmek; sana aşık olunmasından ya da sevilmekten çok daha güzel bence. Kendimi büyüyor gibi hissediyorum. Kendini bulutlar üzerinde hissettiğin duygular peşinde koştuğun, kendine çok bağlandığın bir durumsa büyük bir aşk yaşayacaksan beraberinde büyük bir nefret kaçınılmaz” yanıtını verdi.

''Ben her bahar aşık olurum'' 

Diğer yandan Samyeli, “Ben her bahar aşık olurum. Şu an aşık değilim ama olabilirim. Şarkı da söylenen gibi aşık değilim olabilirim, yüzde elli sevebilirim” sözleriyle dikkatleri üzerine topladı.

Defne Samyeli kimdir? 

Defne Samyeli, 17 Mart 1972 tarihinde aslen Malatya’lı bir ailenin ikinci kızı olarak İstanbul'da doğmuştur. Sühan adında bir erkek kardeşi vardır. TRT İstanbul Radyosu'nun çocuk korosuna girdi. Nişantaşı Anadolu Lisesi'ni üçüncülükle bitirdi. Boğaziçi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde okudu. Ancak yarışmalar ve iş hayatı yüzünden yarım kalan okulundan seneler sonra; yatay geçiş yaptığı iş idaresi bölümünden mezun oldu. 24 Nisan 1991 tarihinde katıldığı Magic Box'ın ya da sonraki adıyla İnter Star'ın güzellik yarışmasında “Türkiye üçüncü güzeli” oldu. Ardından Senegal'deki Avrupa Güzellik Yarışması'nda dördüncü oldu. Ancak yarışmanın birincisi bir nedenle elenir ve Defne Samyeli yine üçüncülük tacını giydi..

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