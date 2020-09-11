Sezeryan izleri ameliyatsız yok edilir mi sigara kullananlar aman dikkat! 

Zaman zaman var olan koşulların onu gerektirmesi zaman zaman da anne adayının korkusundan dolayı doğum bazen sezeryan şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bebeğin anne karnından ameliyat yöntemi ile alınması durumu olan sezeryanda ameliyat sonrası karında iz kalmaktadır. Bu iz anneliğin simgesi niteliğindedir. Ancak güzel görünmek isteyen bazı anne adayları sezaryen izinden rahatsız olup bu izden kurtulmak isteyebilir. Peki bu durumda ne yapılabilir? Sezeryan izlerinden ameliyatsız kurutlabilinir mi? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri sizler için araştırdık.

SİGARA VE ALKOL KULLANANLAR DİKKAT!

Sezeryan izleri kişiden kişiye göre değişmektedir. Yara izinin tedavisinde cildin kollojen dokusu önemlidir. Yaşın ilerlmesi akabinde derinin elastikiyetinin azalmasıda yaranın iyileşme süresini uzatmaktadır. Eğer sağlıksız bir yaşam sürüyorsanız yara izleriniz daha geç iyileşir. Sigara ve alkol kullananların yara izleri daha geç iyileşmektedir. Böyle bir durumun oluşmaması için sigara, alkol ve aşırı kafein içeren yiyecek ve içecekler kullananlar yaralarının iyileşme sürecinde daha dikkatli davranmalı bu süreçte bu tarz yiyecek ve içeceklerden uzak durmalıdır.

AMELİYATSIZ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ!

Sezeryan sonrası bakım oldukça önemlidir. Yaranın enfeksiyon kapması iz oluşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle ameliyat sonrası doktorun tavsiyelerine uygun hareket etmek önemlidir. Ameliyat izi epeyce aşağıda kalsa da bazı kadınları rahatsız etmektedir. Bu izi gidermek için doğal yollara başvuranlarda olmaktadır. Fakat bu tarz yollara başvuranların mutlaka doktor onayı alınması gerekiyor. Domuz yağı sezaryen izlerinin oluşmaması için önemlidir. Bunun yanında roka suyunun ve roka tohumlarının sürülmesi yönteminin de yara izlerine iyi geldiği bilinmektedir. Limonda aynı şekilde yara izlerinin giderilmesine yardımcı olan şeylerden bir tanesidir. Ama burada en önemli olan şey mutlaka doktor onayının alınmasıdır.