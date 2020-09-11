Defne Samyeli'den bomba itiraf birini iz bırakmadan öldürmek için araştırma yaptım

Armağan Çağlayan'ın YouTube üzerinden yayınlanan programının konuğu olan sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, bomba açıklamalarda bulundu. Muhabirliğe başlama serüvenini anlatan Samyeli, "Affetmeyeceğiniz biri var mı?" sorusuna verdiği cevapla olay oldu.

"Çocukluğumdan keşke ölse dediğim biri vardı"

Armağan Çağlayan'ın sorularına samimiyetle yanıt veren ve her zaman sakin duruşuyla bilinen Defne Samyeli, "Affetmeyeceğiniz biri var mı?" sorusuna "Çocukluğumdan keşke ölse dediğim bir kötü kişi vardı. Hatta sırf onun için hiç iz bırakmadan bir insan nasıl öldürülür diye araştırmıştım. Onun çok kötü biri olduğunu ve bu dünyada olmaması gerektiğini düşünmüştüm. Benim kendi çapımdaki adalet anlayışımdı o zaman... Demek ki hepimizin alt kimliklerinde öyle bir katil var. Ama bunu hangi şartların ortaya çıkarabileceği gibi gerçeklikler var. Ergendim o zamanlar... Bunu düşündüm ama elbette uygulamadım. Onun dışında bu duyguyu öyle hissettiğim başka biri yok" yanıtını verdi.

Samyeli, bu anları gülerek anlatırken, bahsettiği kişinin kimliği hakkında ise herhangi bir şey söylemedi.