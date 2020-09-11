İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'ten 2013 yılında boşanan Ayşegül Yıldız, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla gündeme geldi. Spor yaparken çekilen fotoğraflarını paylaşan Ayşegül Yıldız'a beğeni yağdı.

Amuda kalkıp poz verdi

Instagram hesabını aktif olarak kullanan 39 yaşındaki Ayşegül Yıldız, düzgün fiziğiyle adından söz ettiriyor. Bir süredir kızı Elif Ada'yla tatil yapan Yıldız, döndükten sonra sporunu da aksatmıyor. Amuda kalkarken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sunan Yıldız, fit vücuduyla dikkat çekti.

Hatice de sessiz kalamadı

Yıldız pembe taytıyla verdiği pozları "Güne çok düz başlamışımdır" açıklamasıyla paylaştı. Yıldız'ın paylaşımına ilk yorumlardan biri de Hatice'den geldi. Yıldız'ın pozlarını çok beğenen Hatice "Vay vay" yorumunu yaptı.