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Kendi adını taşıyan siteyi almak için ablasına dava açan Hadise kaybedince ateş püskürdü!

Kendi adını taşıyan siteyi almak için ablasına dava açan Hadise, kaybedince sosyal medya hesabından ablasına öfke kustu.

Kendi adını taşıyan siteyi almak için ablasına dava açan Hadise kaybedince ateş püskürdü!
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Birlikte çalıştığı ablası Hülya Açıkgöz ile arası açılan şarkıcı Hadise, ablası menajerliğini yaptığı dönemde aldığı "hadise.com"un domainini almak için dava açtı. Davayı kaybeden Hadise, sosyal medya hesabından ablasına ateş püskürdü. Ünlü şarkıcı ''zehirli insan zehirlidir'' diyerek ablasına öfke kustu. 

Ablasına açtığı davayı kaybetti 

Uzun bir süredir domain adresini geri almaya çalışan Hadise, sorunu ablasıyla çözemeyince olayı mahkemeye taşıdı. 3 Kasım 2004 senesinde kaydedilen domain adresi için ünlü şarkıcı, 2 Aralık 2019 tarihinde Belçika'daki ablasına dava açtı. Hadise'nin geçtiğimiz senenin sonlarına doğru başlayan domain davası, ünlü şarkıcının beklediği gibi sonuçlanmadı. 2012 yılında site domainini, Hadise'nin menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz, 30 bin dolar ödeyerek satın almıştı. Hadise, Türkiye'de marka tescili bulunmasına rağmen davayı kaybetti.

"ZEHİRLİ İNSAN ZEHİRLİDİR"

Davayı kaybettiğini öğrenen Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ablasına ateş püskürdü. Ünlü şarkıcı, 'O hala senin kız kardeşin' demekten vazgeçin. Zehirli insan zehirlidir! Aile olsun ya da olmasın size sürekli zarar veren insanlardan kaçmakta özgürsünüz."

Kendi adını taşıyan siteyi almak için ablasına dava açan Hadise, kaybedince ateş püskürdü!

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