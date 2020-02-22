Cildi rahatlatan maskeler nasıl yapılır muz ve balı mutlaka deneyin!

Cildinizi son zamanlarda oldukça yorgun ve solgun mu hissediyorsunuz? Ne yaparsanız yapın bu görüntüden bir türlü kurtulamıyor musunuz? Elmaelma.com olarak sizleri bu dertten kurtaracak şahane maske tariflerimiz var. Cildinizi rahatlatacak bu maskeleri evinizde kolay bir şekilde hazırlayabilecekisiniz. İşte birbirinden etkili 3 maske tarifi!

Muz ve bal maskesini mutlaka deneyin

Oldukça faydalı olan bu iki besin sadece sağlık için değil cildiniz içinde oldukça fayda sağlıyor. Cildinizdeki nem dengesinin korunmasına yardımcı olacak bu ikiliye bayılacaksınız. Yapmanız gereken tek şey yarım bir muzu ezerek püre haline getirmek ardından 2 yemek kaşığı balı yaptığınız püreye ekleyerek karıştırmak ve yüzünüze uygulamak.20 dakika cildinizde kalan maskeyi ılık su yardımıyla yıkayarak temizleyin. Heosi bu kadar!

Patates suyu, limon ve lor üçlüsüyle mucizeye şahit olacaksınız

Lekeli bir cildiniz varsa çözümü burada! Patates suyu, limon ve lordan oluşan maske cildiniz için en gerekli olan maddeleri içerisinde bulunduruyor. Düzenli olarak uygulandığında cildinizdeki lekeli görünümün azaldığını fark edeceksiniz. Yapılışı:1 yemek kaşığı patates suyunu 1 yemek kaşığı limon suyu ile iyice karıştırın. Sonrasında 1 yemek kaşığı loru da karışımınızın içerisine ilave edin. Maske gece maskesi olarak kullanıldığı için güneşe çıkmanız durumunda farklı etkilere sebebiyet verebilir. Haftada 1 kez bu maskeyi yüzünüze uygulamanızı öneriyoruz.

Ve tabi ki her derde deva yeşil çay!

Genellikle cildi tahriş olmuş kişilerin tercih ettiği cilt maskeleri arasında yerini alıyor. Cildlnize rahatlama hissi verecek bu maskenin nasıl yapıldığına gelin hep birlikte bakalım. Maskenin Yapılışı: 2 poşet yeşil çayı iki bardak kadar olacak şekilde demleyin. Çaylar oda ısısına geldiğinde bir pamuk topu ile yüzünüze ve boyun bölgenize uygulayın. 10 -15 dakika içerisinde yıkayarak temizleyin.