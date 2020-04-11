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Patlıcanlı basma börek tarifi kısa sürede vazgeçilmeziniz olacak!

Çay saatlerinizin yeni yıldızı olmaya aday olacak bu şahane lezzeti yoksa siz hala denemedinz mi? İşte hazırlanışı!

Patlıcanlı basma börek tarifi kısa sürede vazgeçilmeziniz olacak!
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Çay saatlerinde hep aynı yemeği yapmaktan sıkıldınız mı? Harika bir önerimiz olacak! Patlıcanlı basma börek tarifini hiç denediniz mi? Hala denemediyseniz emin olun çok şey kaçırıyorsunuz demektir. Sıra dışı iç harcı ve farklı lezzetiyle gönüllerde taht kuracak bu şahane lezzetin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız gelin hep birlikte öğrenelim. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda patlıcanlı basma börek tarifi. Şimdiden afiyetler olsun. 

MALZEMELER: 

Hamuru için:

1/2 paket kuru maya, 2 çay bardağı ılık süt, 1 çay bardağı sıvı yağ,1 adet yumurta akı,1 tatlı kaşığı şeker,1 tatlı kaşığı tuz,3-4 su bardağı un

İç harcı için:

5 adet orta boy patlıcan(rendelenen),1 adet orta boy soğan,6 adet sivri biber, 3 adet domates,1 yemek kaşığı tuz,1 tatlı kaşığı pul biber,1 tatlı kaşığı karabiber,1 tatlı kaşığı nane,1/2 tatlı kaşığı şeker, 1 su bardağı sıvı yağ

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı, 1 tatlı kaşığı susam

HAZIRLANIŞI: 

İlk olarak iç harcı için, tavaya bir miktar sıvı yağ döküyoruz. Üzerine küp küp doğranan soğanları ekleyip, pembeleşinceye kadar kavuruyoruz.Sivri biberleri ekleyip, 2-3 dakika kavuruyoruz. Rendelenen domatesleri ekliyoruz ve kavuruyoruz. Rendelenen sarımsakları ve patlıcanları ekliyoruz. Baharatları ve tuzu da ekleyip, patlıcanlar pişene kadar kavuruyoruz.Hamuru için derin bir kaseye mayayı döküyoruz. Üzerine toz şekeri ve ılık sütü ekleyip, çırpıyoruz. Ardından sıvı yağının yarısını, unu ve tuzu ekleyip, yoğuruyoruz.Kalan sıvı yağınıda ekleyip, hamuru toparlıyoruz. Hamurun üzerini streç film ile örtüyoruz ve mayalanması için sıcak bir yerde 30 dakika bekletiyoruz.Hamurun havasını çıkartıp, iki eşit parçaya bölüyoruz. Hamurun yarısını yağlı kağıt serilmiş tepsiye koyuyoruz ve sıvı yağ yardımı ile elimizle açtırıyoruz. Üzerine önceden hazırlanan harcın tamamını koyuyoruz ve hamurun tamamına paylaştırıyoruz.Hamurun diğer yarısını yağlı kağıdın üzerinde, ayni şekilde elimizle açtırıyoruz. Harçlı hamurun üzerine koyuyoruz ve kenarlarını alttaki hamur ile birleştiriyoruz.Hamurun üzerine yumurta sarısı ve zeytinyağını karıştırıp sürüyoruz. Bolca susam döküyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fanlı fırında 25 dakika kadar kontrollü pişiriyoruz. Basma böreği kare şeklinde dilimliyoruz. Afiyet olsun.

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