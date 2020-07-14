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Meyveli bardakta muhallebi nasıl yapılır içinizi ferahlatacak!

Yazın bunaltan havasında içinizi serinletecek bir tatlı arıyorsanız meyveli bardakta muhallebiyi yapmalısınız! İşte tadı enfes bardakta muhallebi tarifi...

Meyveli bardakta muhallebi nasıl yapılır içinizi ferahlatacak!
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Sütlü tatlı severlerin vazgeçemediği muhallebinin meyveli ve bardakta yapılan versiyonunu bugün sizler için hazırladık. Oldukça hafif, serin serin tüketebileceğiniz meyveli muhallebiye bayılacaksınız. Önce enfes bir muhallebi hazırlıyoruz. Ardından evde hangi meyve varsa onlardan şahane bir sos hazırlıyoruz. Sizi daha fazla bekletmeden meyveli muhallebi tarifini aşağıya bırakıyoruz. Şimdiden afiyet olsun!

Malzemeler

Meyveli sosu için:

500 gram meyve (kiraz,kayısı,nektarin vs)
1 su bardağı toz şeker
4 damla limon suyu
1 paket petibör bisküvi

Muhallebisi için:

1 litre süt
3 yemek kaşığı nişasta
3 yemek kaşığı un
1 su bardağı toz şeker
1 adet yumurta
2 paket vanilya
2 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı:

Meyveleri eşit boylarda doğrayıp, şeker ve limon suyu ile orta ateşte kıvam alana kadar pişirin. Son aşamada içine 1 paket vanilin ekleyin. Karıştırarak ocaktan alın.
Derin bir tencereye süt, şeker, nişasta, un ve yumurtayı ocağı açmadan iyice çırpın.
Sonrasında orta ateşte sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişirin. Kıvam aldıktan sonra ocaktan alıp vanilin ve tereyağını ekleyip iyice çırpın.

Bisküvileri toz haline getirin. Bardakların içerisine katmanlar halinde önce bisküvi üzerine muhallebi, üzerine meyveler şeklinde kat kat bölüştürün. Dilerseniz dondurma ile servis edebilir, meyveli sostan ayırıp ısıtarak dondurmanın üzerine de ekleyebilirsiniz. Afiyetler olsun.

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